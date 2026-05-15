お笑いコンビ・サンドウィッチマンがＭＣのＴＢＳ系「サンド屋台」が１４日放送された。

人気モデル・ゆうちゃみ、なにわ男子・大西流星らがゲスト出演。２人は大阪の高校の同級生で、同じクラスという間柄だが、「何年ぶりかに会って」（ゆうちゃみ）と久々の再会となった。

ゆうちゃみのＪＫ時代について、大西は「ほんとにめっちゃ１軍女子でした。ゆうちゃみのいろいろ知ってるんで」とニヤリ。「モテてましたね。女子からも人気がありました。イメージ的にはちょっと天然でオバカというのもあるけど、めっちゃ成績が良くて」と意外な素顔を紹介した。

スタジオでは驚きの声があがったが、ゆうちゃみは「めっちゃ勉強してました」とドヤ顔。大西は「クラスの中心」と持ち上げつつ、「文化祭のクラスＴ（シャツ）も代表で作って。デザインもかわいいけど、裏に数字が書いてあって。みんなが『何の数字？』って。ゆうちゃみはみんなが着るＴシャツに、自分が作ったと残したくて、自分の誕生日を入れてて」と珍エピソードをぶっ込んだ。

とんでもない自己主張に、スタジオは「１軍怖えぇ」とドン引き。ブラックマヨネーズ・小杉竜一は「クラスの私物化やん！支配下に置いてる」と強烈なツッコミを入れてた。