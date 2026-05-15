昭和を代表する歌手、美空ひばり（１９３７〜１９８９年）の未発表音源が見つかったと１５日、日本コロムビアが発表した。

曲名は「二人きりで」。１９５６年２月１０日、ひばりが１８歳の時にレコーディングされた音源という。

同社が保管するマスターテープ約１１万本のアーカイブ化を進める中、過去に使われた実績がないひばりの音源を発見。精査したところ、未発表のものと確認された。

録音台帳に「二人きりで」と記載された未発表曲で、ひばりは「口で言えない 何も言えない 心の心の ささやきよ」と、揺れる少女の恋心を歌った。作詩は、「悲しき口笛」「東京キッド」を手がけた藤浦洸が、作曲は「お祭りマンボ」の原六朗が担当した。

曲は、ひばりの命日の６月２４日に同社から発売される４枚組みＣＤボックス「うたの宝石箱」に収録され、配信もされる。

今年はひばりの初舞台から８０年。ひばりの息子で、ひばりプロダクションの加藤和也社長は「レコーディングから７０年の時を超えて、このような楽曲をファンの皆様にお届けできることを大変嬉（うれ）しく思います」とコメントを出した。