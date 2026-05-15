陸上女子100メートル障害で、17日のセイコーゴールデングランプリ（東京・MUFG国立）に出場する中島ひとみ（長谷川体育施設）が15日、東京都渋谷区の青山学院初等部で行われたイベントに参加。3〜6年生の児童約480人を前にトークショーを行い、その後は5、6年生約240人と陸上教室で交流した。

昨年の世界選手権東京大会を機に知名度が上がり、テレビのバラエティー番組にも積極的に出演している中島。児童を前に「『逃走中』って知ってますか？ハンターから逃げることができた、少し足の速い女の人です」と自己紹介すると、会場となったチャペルは割れんばかりの拍手と歓声に包まれた。

陸上教室では4人に児童とかけっこに挑み、大人気なく？ぶっちぎった中島。本番を2日後に控える中でのイベントとなったが「もうとにかく（児童の）エネルギーが凄くで、もの凄く楽しかった。凄くパワーをいただきました。本当に来て良かった」と笑顔で振り返った。

昨年は自己ベストを次々に更新し、飛躍のシーズンを過ごした。世界選手権以来の国立となる大会に向けては、「少しずつ（走りが）良くなっていると思うし、自分自身もやりたい走りが少しずつできてはいるので、やりたい動きをまた一つでも多くできるように頑張りたい」と抱負を述べた。