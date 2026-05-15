幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が15日、自身のXを更新。この日発表された、サッカーのFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に挑む日本代表（FIFAランキング18位）のメンバー26人について私見を述べた。

ボランチのDF守田英正（31＝スポルティング）が代表入りを外れた。31歳の守田は22年カタール大会に出場。ボランチの主力を担ってきたが、コンディション不良で昨年3月のW杯最終予選以降は代表活動から遠ざかっていた。一方でここ最近は所属クラブで調子を上げており、代表選手の期待もかかった中、選外となった。また、パリ五輪代表のMF藤田譲瑠チマ（24＝FCザンクトパウリ）も選外となった。

箕輪氏は「守田もチマもいないんか」と守田と藤田の落選について言及した上で「戦えてサッカー分かってる守田は欲しかったな」とつづった。

続けて別の投稿で「まあでも俺の千倍は森保監督は考えてたわけで、応援します！」とつづった。

箕輪氏のポストに対し「まさか二人とも落ちるとは思わなかったです」「守りが薄いイメージありますよねー DFのボランチ起用より、本職の職人がよかった」「では鎌田、佐野、遠藤、田中の中から誰外しますか？」などと書き込まれていた。