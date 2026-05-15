MUSINは、取り扱いメーカー「TWISTURA」のピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』を、5月22日より発売することを発表した。予約受付は5月15日に開始される。

【画像あり】精密ダイキャストと多層メッキ加工によるメタリックな外観

本製品は3.5mmモデルとType-Cモデルの2種類を展開する。一辺倒な強調を行うチューニングではなく、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求し、サウンドバランスを実現したという。ゲーミングシーンや映像コンテンツ視聴、音楽鑑賞など幅広い用途を想定したハイパフォーマンスイヤホンとして位置づけられている。

ドライバーには、高剛性と軽量性を備えた10mmのLCP（液晶ポリマー）高分子複合振動板を採用。優れた減衰とトランジェントレスポンス性能により、不要な振動を抑制する。ゲーミングシーンでは、環境音の位置や距離を再現し、スキルエフェクトや射撃音などのサウンドを正確に表現するとしている。

さらに高磁束のデュアルマグネットシステムと、デュアルチャンバー設計を組み合わせることで、サウンドの奥行きと空間の臨場感を向上させた。120dB/Vrmsの高感度と、LCP振動板による音の立ち上がりにより、広大な音場と臨場感を表現するという。

筐体には高密度亜鉛合金素材を採用し、精密ダイキャストと多層メッキ加工を施すことで、メタリックな質感に仕上げた。共振によるノイズ影響の低減と、耐久性・耐摩耗性も兼ね備えている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）