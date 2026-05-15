名古屋タカシマヤで「くまのプーさん おひさまマーケット」開催！ 600点以上のグッズが集結
『くまのプーさん』グッズが集まる「くまのプーさん おひさまマーケット」が、5月20日（水）〜5月25日（月）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤで開催される。
【写真】ハチのコスチュームがかわいい！ マスコットなど展開グッズ一覧
■東海地区で初開催
今回2026年版のNEWバージョンとして東海地区で初開催される「くまのプーさん おひさまマーケット」は、原作デビュー100周年を祝うアイテムをはじめとした、600点以上のグッズが集う期間限定のイベント。
会場には、愛くるしいプーさんと仲間たちがデザインされた「ぬいぐるみ」や、「プリントタオルハンカチ」、「スウェット」、「サテン巾着」、「ダイカットぬいポーチ＆エコバッグ」など、ファン必見の商品が並ぶ。
また、数量限定のキュートなノベルティも用意。期間中、会場にて1会計3000円（税込）以上購入した各日先着100人には、「クリアブックマーク（全6種）」がランダムで1つプレゼントされる。
さらに、『くまのプーさん』の世界観が楽しめるフォトスポットが用意されるほか、会場内に隠されたプーさんのはちみつ壺をすべて見つけて「オリジナル缶バッジ」をゲットできる企画も実施予定だ。
【写真】ハチのコスチュームがかわいい！ マスコットなど展開グッズ一覧
■東海地区で初開催
今回2026年版のNEWバージョンとして東海地区で初開催される「くまのプーさん おひさまマーケット」は、原作デビュー100周年を祝うアイテムをはじめとした、600点以上のグッズが集う期間限定のイベント。
また、数量限定のキュートなノベルティも用意。期間中、会場にて1会計3000円（税込）以上購入した各日先着100人には、「クリアブックマーク（全6種）」がランダムで1つプレゼントされる。
さらに、『くまのプーさん』の世界観が楽しめるフォトスポットが用意されるほか、会場内に隠されたプーさんのはちみつ壺をすべて見つけて「オリジナル缶バッジ」をゲットできる企画も実施予定だ。