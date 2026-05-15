「骨抜きにされた」あの、鈴木福との絡みの演技に反響 タンクトップ姿でビンタも「一生見てられる」『惡の華』第6話【ネタバレあり】
テレビ東京で14日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第6話が放送され、あのと鈴木福の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「骨抜きにされた」タンクトップ姿のあの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第6話では、春日が作った秘密基地に気持ちが高まる仲村。そんな仲村を見た春日は何とも言えない高揚感を覚え、仲村の期待に応えようと夏休みの計画を始める。
2人は手をつないだり、仲村がニンニクのお菓子を食べた後に息を吹きかけたり、仲良さそうにするシーンが何度も描かれた。仲村がタンクトップ姿で春日にビンタする様子もあった。
こうした2人の絡みの演技に「骨抜きにされた」「一生見てられる」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「骨抜きにされた」タンクトップ姿のあの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
2人は手をつないだり、仲村がニンニクのお菓子を食べた後に息を吹きかけたり、仲良さそうにするシーンが何度も描かれた。仲村がタンクトップ姿で春日にビンタする様子もあった。
こうした2人の絡みの演技に「骨抜きにされた」「一生見てられる」などの反響が寄せられている。