AIシステムに使われる大容量のデータ保存が可能な半導体メモリを製造する日本の企業「キオクシア」。2024年12月に上場してわずか1年半で、株価は約32倍と爆発的な上昇を見せている。時価総額は25兆円を超え、国内では、トヨタ、三菱UFJ銀行、ソフトバンクグループの次にランクイン（2026年5月15日現在）。

【映像】日本企業の時価総額ランキング（1位〜10位）

この背景には何があるのか。『ABEMA Prime』では、半導体アナリストに話を聞いた。

■東芝のDNAを継承するキオクシアの成り立ち

キオクシアのルーツについて、グロスバーグ合同会社の代表で半導体アナリストの大山聡氏は、「元々東芝の一部門だった。東芝の半導体部門の中でメモリーを作っている部門が分社して1つの会社になり、上場してできた会社だ」と説明する。

キオクシアが世界から注目される最大の理由は、その技術力にある。生成AIの学習には「DRAM」という高速メモリが多く使われるが、コストや消費電力の課題から、全てのデータをDRAMで賄うことは難しい。そこで補助的に使われるのが、キオクシアの主力製品である「NAND型フラッシュメモリ」だ。

大山氏は「従来のNANDフラッシュはDRAMに比べ読み書きのスピードが1000倍遅かった。しかし、今回キオクシアが注目されているのは、従来のNANDフラッシュの100倍のスピードを持つ製品だ」と明かした。

この革新的な製品に対し、「100倍も速いなら、AIに使えるということでエヌビディアは大変注目している。マイクロソフトも『それなら使おうかな』となっており、それがキオクシアの株を支える最大の要因になっている。現在、このスピードの製品を量産化できている世界でたった1つの会社がキオクシアだ」と述べた。

■日本の半導体産業とAIの未来

AI半導体業界の展望について、大山氏は「AIはまだ黎明期だ。デジタル空間だけでなく、物理的に物を動かす『フィジカルAI』として普及してからが本当の成熟期になる」との見解を示した。

また、製造現場における競争の過酷さについても言及し、「メモリーの場合にはプロセスの中身が重要だ。設計も大事だが、改良を重ねてきたプロセスの強みと、どれだけの製造能力を持っているかが一番大事になる」。

投資規模の現状については、「かつて日本の半導体メーカーが世界トップクラスだった頃は年間1000億、2000億円という単位だった。しかし今や、TSMCは年間で9兆円、サムスンも5兆円クラスの投資を行っている。兆の単位で投資をしないと工場が持たない。まさに『札束の殴り合い』と言わずしてなんと言うんだという世界だ」と述べた。

■「真似が得意な会社が多いので、成功要因を取り入れることに期待したい」

今後、日本からGAFAMのような巨大企業が生まれる可能性はあるのだろうか。大山氏は「GAFAMと同じモデルでやるのは得策ではない。曖昧なところを武器にする、あるいは製造に直結させるなど、日本の良さを使うべきだ。日本は真似が得意な会社が多いので、成功要因をどんどん取り入れていくことに期待したい」と答える。

その上で、日本社会の抱える課題については、「失敗したっていい、間違っていいという思いを少し持つべきだ。よく言われるのが、アメリカ人はすぐリザルトを求め、ヨーロッパ人はプロセスにこだわり、日本人はコンセンサスにこだわる。コンセンサスの大体は多数決であり、自分がマイノリティだとなかなか表に出られない。こうした状況が、日本が世界のスピードに追いつけない要因にならないか、個人的にはずっと心配している」と述べた。

（『ABEMA Prime』より）