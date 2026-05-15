スポーツ報知評論家の高木豊氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。巨人の坂本勇人内野手について話した。

１３日に福井県営球場で行われた広島戦で、１点を追う１２回、今季２号となる逆転サヨナラ３ランを放ち、プロ野球史上４８人目の通算３００本塁打を達成した坂本に対し「いや、かっこよすぎでしょ」と称賛。バッティングに対しては「やっぱらしさがでてるよね、思い切りも失ってないし」と評価した。

ホームランに対し「持ってますよね」と発した対談相手に「持ってるのか、築き上げてきたものが正直に出たホームランなのか。勇人は練習に対しても、試合に出されても抜くっていうことは絶対にないよ。だからそういう積み上げがああいう結果を呼び込んできたというね。いままでプロ野球に貢献してきたのもあるだろうし、そういうものがしっかりした形で（３００号の）舞台を作らせたのかなというね、そんな感じがするよ」と述べた。

地方球場開催ということもあり、子供に夢を与えるという観点でも「やっぱスターってそうだな」「スターはスターだわ。もうあそこの領域には行けないよ。彼の持ってる星の下だなあれはな」とも語った。

さらに「プロ野球の中のトップ中のトップは坂本勇人だって。いるだけで嫌だから」と絶賛し、ホームランに関しては「もちろん（期待する）。振れる限りホームランを期待して。でも勇人はホームランだけじゃないからね、魅力はね」「やっぱ努力を惜しまないという、不安を払しょくするためにね。常にそうやってずっとやってきてるから、大丈夫、ちゃんとできる」とまとめた。