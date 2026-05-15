◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―広島（１５日・甲子園）

広島の辰見鴻之介内野手が「２番・左翼」でスタメンに名を連ねた。４月２６日の阪神戦（甲子園）以来、今季２度目。阪神の先発は、同日と同じ大竹耕太郎投手。前回対戦では３打数無安打に終わり、チームも７回無失点の好投を許して０―１で敗戦した。

大竹には、カード別最多の通算１６勝を献上している。甲子園では８度の対戦で一つの黒星も付けられていない。昨オフの現役ドラフトで楽天から加入した辰見は、俊足を最大の武器に主に代走でリーグ２位の８盗塁をマーク。足を絡めた攻撃で攻略を目指す。また「８番・二塁」には、今月１日の中日戦（マツダ）以来のスタメンとなるドラフト３位・勝田成内野手が入った。

先発は、ここまで３勝１敗、防御率０・９６と好投を続ける栗林良吏投手。唯一の黒星が、大竹と投げ合って７回１失点で敗戦投手となった試合。中７日のマウンドでリベンジを目指す。

広島のスタメンは以下。

１（中）大盛穂

２（左）辰見鴻之介

３（遊）小園海斗

４（三）坂倉将吾

５（一）モンテロ

６（捕）持丸泰輝

７（右）二俣翔一

８（二）勝田成

９（投）栗林良吏