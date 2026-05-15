魚介のうま味たっぷり！食感楽しいおつまみパスタ 大人さまランチも 香川【ほっとマルシェ】
イタ飯酒場 Salute／焼きパスタ
岡山と香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」です。香川からは、おつまみ感覚で食べられるパスタを紹介します。
高松市磨屋町の「イタ飯酒場 Salute」。まずは火曜日限定のお得なランチを紹介します。
メインのナポリタンに、主役級のおかずたちが脇を固めるワンプレートで、値段は1200円とコスパが高い一品です。
（イタ飯酒場 Salute／三枝智也さん）
「ハンバーグとチキン南蛮に、エビフライとナポリタン。好きなものを全部のせてみようかなと思って、作ってみました」
すごいのは品数だけではありません。ナポリタンの麺は生パスタを使っていて、ひと味違うモチモチ感を楽しむことができます。
続いては真打登場。新メニューの「焼きパスタ」です。
（イタ飯酒場 Salute／三枝智也さん）
「パエリアのパスタ版という形ですね。スペイン料理でフィデウア」
なじみやすいようにメニュー名を「焼きパスタ」にしていますが、スペインの料理「フィデウア」というもの。
作り方はまさにコメをパスタに変えたパエリア。魚介のうま味たっぷりのだしをパスタに吸わせたあと、具材といっしょに焼き上げます。
（イタ飯酒場 Salute／三枝智也さん）
「パリパリの食感になるような焼き上げ方をしているので、おつまみとして食べるのに、ちょうどいいスパゲティーかなと思います」
少し芯を残したアルデンテな食感と、おこげのようなパリッとした食感の両方が味わえます。
この不思議な食感は食べてみないとわかりません。新感覚なパスタを体験してみては？
（2026年5月15日放送「News Park KSB」より）