

イタ飯酒場 Salute／焼きパスタ

岡山と香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」です。香川からは、おつまみ感覚で食べられるパスタを紹介します。

高松市磨屋町の「イタ飯酒場 Salute」。まずは火曜日限定のお得なランチを紹介します。

メインのナポリタンに、主役級のおかずたちが脇を固めるワンプレートで、値段は1200円とコスパが高い一品です。

（イタ飯酒場 Salute／三枝智也さん）

「ハンバーグとチキン南蛮に、エビフライとナポリタン。好きなものを全部のせてみようかなと思って、作ってみました」

すごいのは品数だけではありません。ナポリタンの麺は生パスタを使っていて、ひと味違うモチモチ感を楽しむことができます。

続いては真打登場。新メニューの「焼きパスタ」です。

（イタ飯酒場 Salute／三枝智也さん）

「パエリアのパスタ版という形ですね。スペイン料理でフィデウア」

なじみやすいようにメニュー名を「焼きパスタ」にしていますが、スペインの料理「フィデウア」というもの。

作り方はまさにコメをパスタに変えたパエリア。魚介のうま味たっぷりのだしをパスタに吸わせたあと、具材といっしょに焼き上げます。

（イタ飯酒場 Salute／三枝智也さん）

「パリパリの食感になるような焼き上げ方をしているので、おつまみとして食べるのに、ちょうどいいスパゲティーかなと思います」

少し芯を残したアルデンテな食感と、おこげのようなパリッとした食感の両方が味わえます。

この不思議な食感は食べてみないとわかりません。新感覚なパスタを体験してみては？

（2026年5月15日放送「News Park KSB」より）