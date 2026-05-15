１５日、トランプ大統領（手前右）と言葉を交わす習近平主席（手前左）。（北京＝新華社記者／李響）

【新華社北京5月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は15日午前、トランプ米大統領と北京の中南海で少人数会談を行った。

１５日、トランプ大統領（左）と会談する習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）

１５日、トランプ大統領（左）を温かく迎える習近平主席。（北京＝新華社記者／燕雁）

１５日、トランプ大統領（右）と言葉を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／燕雁）

１５日、撮影に応じる習近平主席（右）とトランプ大統領。（北京＝新華社記者／燕雁）

１５日、撮影に応じる習近平主席（右）とトランプ大統領。（北京＝新華社記者／燕雁）