山下智久、「正直、またみんなに会いたい」『正直不動産』続編をキャストが熱望
俳優の山下智久が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。2021年から放送した人気ドラマが5年を経て映画化。今の“正直”したいことを聞かれた山下は「正直、またみんなに会いたい」と語り、拍手を起こした。
【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
この日は福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、岩崎大昇（KEY TO LIT）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督を交えたメインキャストが勢ぞろい。
「さっきもちょうど話していたんです。『きょうでもしかしたら最後かもね』と。とはいえ、正直またみんなに会いたい」とキャストとの再会を望む山下。市原も「またみなさんとお会いしたい。ともくんともっと殴り合いたかった（笑）」と劇中を引き合いに願望を明かした。
長谷川は「正直、もっとロングラン。映画でもまたドラマでもいいので長いことやっていきたい。『サザエさん』みたいになったらいいな。“国民的不動産”になります。それが目標です」と強く訴えて、会場を盛り上げていた。
【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
「さっきもちょうど話していたんです。『きょうでもしかしたら最後かもね』と。とはいえ、正直またみんなに会いたい」とキャストとの再会を望む山下。市原も「またみなさんとお会いしたい。ともくんともっと殴り合いたかった（笑）」と劇中を引き合いに願望を明かした。
長谷川は「正直、もっとロングラン。映画でもまたドラマでもいいので長いことやっていきたい。『サザエさん』みたいになったらいいな。“国民的不動産”になります。それが目標です」と強く訴えて、会場を盛り上げていた。