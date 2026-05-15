俳優で歌手の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。筋トレで参考にしていた芸人を明かした。

「ぽいぽいトーク」のコーナーでハライチの岩井勇気から「鍛えすぎちゃって『このままいったらマッチョの人になっちゃう』と思ったっぽい」と聞かれ、山下は○の札を挙げた。

山下は「ヤバいというか、減量がヤバいときがありました。デカくするというよりかは減量で絞り込んで、裸にならなきゃいけない役があって。怪しくて、ちょっと気味が悪いみたいな雰囲気を出すためにとにかく体脂肪率をガリガリに落とす。それはしんどかったですね」と役作りを語った。

山下は「食事は計算してました。オイルの量とか。だからなかやまきんに君に頭が上がらないというか」と語った。

澤部佑は「きんに君の動画を見て…？」と聞くと、山下は「動画見てました。いろんなYouTuberがいらっしゃるんで、筋肉YouTuberから情報を得て…」と語った。

澤部は「それは、専属の人がついてくれるんじゃないんですか」と笑うと、山下は「独学で」と答えた。