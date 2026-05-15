来週のドル円相場は、抵抗ラインとなっていた６日の直近高値１５７円９３銭を上抜けたことから上値を試す展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円５０銭～１６０円００銭。



１２日に発表された４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続き、１３日発表の４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でもインフレ圧力の根強さが示されたことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が後ずれするとの見方が強まっている。原油価格が高止まりしていることもあって米長期金利の先高観が広がっており、日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが入りやすい。各メディアが「政府は２０２６年度補正予算案を編成する方向で検討に入った」と報じていることで、財政悪化リスクを意識した円売りも想定される。



こうしたなか焦点となりそうなのが、１８日からパリで開かれる主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議で金利上昇と円安の抑制策が打ち出されるかどうか。加えて、２０日に公表される４月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨への関心も高い。また、日銀の増一行審議委員が１４日の講演で「景気下振れの兆しがはっきりとした数字で表れないのであれば、できる限り早い段階での利上げが望ましい」と述べたことから、氷見野良三副総裁の講演（１６日）や小枝淳子審議委員の講演（２１日）も注目されている。



なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、１８日に５月のＮＡＨＢ住宅市場指数、１９日に４月の住宅販売留保指数、２１日に５月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数と５月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、２２日に５月のミシガン大学消費者態度指数・確報値など。国内では１９日に１～３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値、２１日に４月の貿易統計と３月の機械受注、２２日に４月の全国ＣＰＩが公表される。



出所：MINKABU PRESS