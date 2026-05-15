『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』次のステージに進出する35人が決定！ファイナルは日本テレビ系でも生放送

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サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#8が5月14日21時より配信され、第2回順位発表式の様子と、次のステージに進出する35位までの練習生が発表された。

■番組に関するキーワードがXのトレンド上位を独占

#8では、第2回順位発表式が開催され、練習生50人が出席。SEKAIプロデューサー代表のチェ・スヨンは、第1回順位発表式からわずか2週間にもかかわらず、累積得票数が3,791万904票だと発表し、練習生を驚かせた。発表を待つ練習生たちの間には、これまでにない張り詰めた空気が漂った。

順位発表を受けて、Xのトレンドで今回も練習生やトレーナーの名前、「#日プ新世界」など、番組に関するキーワードが上位を占め、Leminoでも人気ランキング1位（※デイリーランキング）を獲得した。

番組では、順位発表の他にも、コンセプト評価5曲の発表、チーム編成、さらには料理自慢の練習生たちが集結した「メンプリNo.1決定戦」などが行われた。

次回はコンセプト評価でチーム再編成が行われる。さらに、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でも話題を呼んだYUMEKIや世界的コレオグラファーのペク・グヨンが登場する。

なお、本作の熱狂は日本国内にとどまらず、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、グローバル同時配信、投票も可能で、全世界から熱い参加が相次いでいる。

なお、ファイナルは6月6日13時30分から15時25分までLeminoで生配信される他、日本テレビ系列全国ネットでも生放送。あらたな世界へと羽ばたく歴史的な瞬間を、ぜひその目で確かめよう。

また、第2回順位発表式で選ばれた練習生35人のdポイント・d払いデジタルきせかえ券面デザインがあらたにラインナップに加わった。あなたの「推し」にきせかえて利用すると、その応援がカタチになってファイナル（最終回）の会場に直接届く。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』＜第2回順位発表＞

1 K.DAIKI（加藤 大樹）

2 YURA（安部 結蘭）

3 KOSUKE（照井 康祐）

4 KINARI（釼持 吉成）

5 YOSHIKI（矢田 佳暉）

6 SIYOUNG （パク・シヨン）

7 SHINHAENG（オ・シンヘン）

8 RYOGA（飯塚 亮賀）

9 HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）

10 RYUJI（杉山 竜司）

11 ISSA（柳谷 伊冴）

12 OSUKE（土田 央修）

13 RICKEY（チェン・リッキー）

14 TOWA（濱田 永遠）

15 K.TAKUTO（熊部 拓斗）

16 YUKI（後藤 結）

17 KOTARO（浅香 孝太郎）

18 KEITO（小野 慶人）

19 KOSHIRO（青沼 昂史朗）

20 KO.REN（小清水 蓮）

21 ADAM（アダム・ナガイ）

22 Y.SHU（山下 柊）

23 23 KANAME（横山 奏夢）

24 HYUNJAE（イ・ヒョンジェ）

25 JAEYONG（ユン・ジェヨン）

26 CHISATO（小林 千悟）

27 O.YUSEI（大林 悠成）

28 GOTEN（倉橋 吾槙）

29 GIUSEPPE（小笠原 ジュゼッペ 慧）

30 RYOTA（石田 亮太）

31 KAICHI（リュウ・カイチ）

32 YUMA（岡田 侑磨）

33 S.AYUMU（篠ヶ谷 歩夢）

34 MAKI（田中 蒔）

35 I.RIKUTO（今江 陸）

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■配信情報

Lemino『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

毎週木曜21:00から配信 ※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■【画像】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#8の場面写真

■関連リンク

第2回順位の詳細はこちら

https://produce101.jp/rank/index.php?lang=ja

dポイント・d払いコラボ券面特設サイト：

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_1/produce101_kisekae/index.html?utm_source=p101kisekaelp&utm_medium=other&utm_campaign=ent_202604_p101kiseke_yoshimoto

Lemino特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_p101newsrelease-leminop101lp

コラボカフェ特設サイト

https://tower.jp/article/news/2026/04/27/c101

投票公式サイト

https://vote.produce101.jp/

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組公式サイト

https://produce101.jp/