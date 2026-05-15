[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇270銘柄・下落232銘柄（東証終値比）
5月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは541銘柄。東証終値比で上昇は270銘柄、下落は232銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は96銘柄。うち値上がりが54銘柄、値下がりは34銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6276> シリウスＶ 334.9 +77.9（ +30.3%）
2位 <3929> Ｓワイヤー 429 +80（ +22.9%）
3位 <5998> アドバネクス 2246 +400（ +21.7%）
4位 <3905> データセク 2843 +500（ +21.3%）
5位 <142A> ジンジブ 950 +150（ +18.8%）
6位 <7707> ＰＳＳ 285.1 +42.1（ +17.3%）
7位 <4392> ＦＩＧ 1060 +150（ +16.5%）
8位 <6890> フェローテク 10960 +1500（ +15.9%）
9位 <285A> キオクシア 51450 +7000（ +15.7%）
10位 <175A> ウィルスマ 770 +100（ +14.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 12.9 -9.1（ -41.4%）
2位 <475A> ギミック 704 -300（ -29.9%）
3位 <215A> タイミー 822 -299（ -26.7%）
4位 <3133> 海帆 154 -56（ -26.7%）
5位 <2385> 総医研ＨＤ 192 -69（ -26.4%）
6位 <6580> ライトアップ 898 -300（ -25.0%）
7位 <7318> セレンＨＤ 1500 -384（ -20.4%）
8位 <5851> リョービ 2095 -495（ -19.1%）
9位 <9247> ＴＲＥＨＤ 1300 -306（ -19.1%）
10位 <2158> フロンテオ 639 -150（ -19.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 51450 +7000（ +15.7%）
2位 <1808> 長谷工 2814 +130.0（ +4.8%）
3位 <4004> レゾナック 18000 +800（ +4.7%）
4位 <6361> 荏原 5770 +237（ +4.3%）
5位 <4062> イビデン 16250 +590（ +3.8%）
6位 <5801> 古河電 56500 +2020（ +3.7%）
7位 <6098> リクルート 8100.1 +275.1（ +3.5%）
8位 <5802> 住友電 11350 +370（ +3.4%）
9位 <6506> 安川電 7200 +213（ +3.0%）
10位 <6723> ルネサス 3750 +103（ +2.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 4410 -859（ -16.3%）
2位 <8697> 日本取引所 1711 -56.5（ -3.2%）
3位 <7272> ヤマハ発 1305 -20.5（ -1.5%）
4位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 360.1 -4.9（ -1.3%）
5位 <7201> 日産自 370 -5.0（ -1.3%）
6位 <8411> みずほＦＧ 6825 -87（ -1.3%）
7位 <7974> 任天堂 7067 -84（ -1.2%）
8位 <7267> ホンダ 1415 -15.0（ -1.0%）
9位 <9843> ニトリＨＤ 2390 -25.0（ -1.0%）
10位 <9433> ＫＤＤＩ 2700 -24.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6276> シリウスＶ 334.9 +77.9（ +30.3%）
2位 <3929> Ｓワイヤー 429 +80（ +22.9%）
3位 <5998> アドバネクス 2246 +400（ +21.7%）
4位 <3905> データセク 2843 +500（ +21.3%）
5位 <142A> ジンジブ 950 +150（ +18.8%）
6位 <7707> ＰＳＳ 285.1 +42.1（ +17.3%）
7位 <4392> ＦＩＧ 1060 +150（ +16.5%）
8位 <6890> フェローテク 10960 +1500（ +15.9%）
9位 <285A> キオクシア 51450 +7000（ +15.7%）
10位 <175A> ウィルスマ 770 +100（ +14.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 12.9 -9.1（ -41.4%）
2位 <475A> ギミック 704 -300（ -29.9%）
3位 <215A> タイミー 822 -299（ -26.7%）
4位 <3133> 海帆 154 -56（ -26.7%）
5位 <2385> 総医研ＨＤ 192 -69（ -26.4%）
6位 <6580> ライトアップ 898 -300（ -25.0%）
7位 <7318> セレンＨＤ 1500 -384（ -20.4%）
8位 <5851> リョービ 2095 -495（ -19.1%）
9位 <9247> ＴＲＥＨＤ 1300 -306（ -19.1%）
10位 <2158> フロンテオ 639 -150（ -19.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 51450 +7000（ +15.7%）
2位 <1808> 長谷工 2814 +130.0（ +4.8%）
3位 <4004> レゾナック 18000 +800（ +4.7%）
4位 <6361> 荏原 5770 +237（ +4.3%）
5位 <4062> イビデン 16250 +590（ +3.8%）
6位 <5801> 古河電 56500 +2020（ +3.7%）
7位 <6098> リクルート 8100.1 +275.1（ +3.5%）
8位 <5802> 住友電 11350 +370（ +3.4%）
9位 <6506> 安川電 7200 +213（ +3.0%）
10位 <6723> ルネサス 3750 +103（ +2.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 4410 -859（ -16.3%）
2位 <8697> 日本取引所 1711 -56.5（ -3.2%）
3位 <7272> ヤマハ発 1305 -20.5（ -1.5%）
4位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 360.1 -4.9（ -1.3%）
5位 <7201> 日産自 370 -5.0（ -1.3%）
6位 <8411> みずほＦＧ 6825 -87（ -1.3%）
7位 <7974> 任天堂 7067 -84（ -1.2%）
8位 <7267> ホンダ 1415 -15.0（ -1.0%）
9位 <9843> ニトリＨＤ 2390 -25.0（ -1.0%）
10位 <9433> ＫＤＤＩ 2700 -24.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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