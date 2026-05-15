　5月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは541銘柄。東証終値比で上昇は270銘柄、下落は232銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は96銘柄。うち値上がりが54銘柄、値下がりは34銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6276>　シリウスＶ　　　　334.9　+77.9（ +30.3%）
2位 <3929>　Ｓワイヤー　　　　　429　　+80（ +22.9%）
3位 <5998>　アドバネクス　　　 2246　 +400（ +21.7%）
4位 <3905>　データセク　　　　 2843　 +500（ +21.3%）
5位 <142A>　ジンジブ　　　　　　950　 +150（ +18.8%）
6位 <7707>　ＰＳＳ　　　　　　285.1　+42.1（ +17.3%）
7位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　 1060　 +150（ +16.5%）
8位 <6890>　フェローテク　　　10960　+1500（ +15.9%）
9位 <285A>　キオクシア　　　　51450　+7000（ +15.7%）
10位 <175A>　ウィルスマ　　　　　770　 +100（ +14.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 12.9　 -9.1（ -41.4%）
2位 <475A>　ギミック　　　　　　704　 -300（ -29.9%）
3位 <215A>　タイミー　　　　　　822　 -299（ -26.7%）
4位 <3133>　海帆　　　　　　　　154　　-56（ -26.7%）
5位 <2385>　総医研ＨＤ　　　　　192　　-69（ -26.4%）
6位 <6580>　ライトアップ　　　　898　 -300（ -25.0%）
7位 <7318>　セレンＨＤ　　　　 1500　 -384（ -20.4%）
8位 <5851>　リョービ　　　　　 2095　 -495（ -19.1%）
9位 <9247>　ＴＲＥＨＤ　　　　 1300　 -306（ -19.1%）
10位 <2158>　フロンテオ　　　　　639　 -150（ -19.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <285A>　キオクシア　　　　51450　+7000（ +15.7%）
2位 <1808>　長谷工　　　　　　 2814 +130.0（　+4.8%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　18000　 +800（　+4.7%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　　 5770　 +237（　+4.3%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　16250　 +590（　+3.8%）
6位 <5801>　古河電　　　　　　56500　+2020（　+3.7%）
7位 <6098>　リクルート　　　 8100.1 +275.1（　+3.5%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　11350　 +370（　+3.4%）
9位 <6506>　安川電　　　　　　 7200　 +213（　+3.0%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　　 3750　 +103（　+2.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　　 4410　 -859（ -16.3%）
2位 <8697>　日本取引所　　　　 1711　-56.5（　-3.2%）
3位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1305　-20.5（　-1.5%）
4位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　360.1　 -4.9（　-1.3%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　　370　 -5.0（　-1.3%）
6位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 6825　　-87（　-1.3%）
7位 <7974>　任天堂　　　　　　 7067　　-84（　-1.2%）
8位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1415　-15.0（　-1.0%）
9位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2390　-25.0（　-1.0%）
10位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2700　-24.0（　-0.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース