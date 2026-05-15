自転車の交通違反への「青切符」制度に関連し、赤間国家公安委員長は１４日の定例記者会見で、自転車の幼児用座席に同乗できる子供について「小学校の入学前」と定めた都道府県公安委員会の規則に言及し、「見直しの可否の検討を進める」と述べた。

警察庁によると、道路交通法では原則、自転車の２人乗りを禁止している。ただ、「６歳未満」の子供については以前から都道府県公安委員会の規則により、同乗が認められてきた。

この規定を巡っては２０２０〜２１年、６歳の誕生日を迎えた子供の幼稚園や保育園への送迎が出来なくなることを問題視する声が相次ぎ、各公安委が規定を変更。「小学校の入学前まで」に拡大された。青切符制度では「２人乗り」の違反に３０００円の反則金を科すとしており、各地の警察には４月の導入を機に「小学生はダメなのか」「後部座席に乗せられないと困る」などの意見や要望が相次いでいた。

警察庁は今後、カーブなどでの転倒リスクも考慮し、子供の年齢だけではなく、体重などの要素も検討する。幼児座席の安全基準を定める団体とも意見交換し、適切な範囲を決める。

今春に長女が小学校に入学したという東京都世田谷区の女性（３７）は「保育園に通う次女もおり、長女を学校に送るにも自転車を使わなければ間に合わない。今は夫の協力で何とか送迎できているが、ルールが見直されるなら親の負担も軽くなる」と語った。