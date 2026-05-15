◇MLB ドジャース5-2ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)

休養のためスタメンを外れ、ベンチスタートで試合を見守った大谷翔平選手。前日のジャイアンツ戦では今季7度目の先発登板で3勝目を手にしましたが、この日は昨年の日本時間9月28日以来、229日ぶりの欠場となりました。

5月に入ってからは40打数6安打、打率.150と本来の打撃ペースを落としている大谷選手。苦しい状況が続いており、ロバーツ監督も以前から“休養日”の必要性を示唆していました。

そしてこの日、昨年の9月28日のマリナーズ戦以来、229日ぶりの欠場となった大谷選手。ロバーツ監督は「彼は周囲の状況にとても敏感ですし、自分自身のコンディションについても非常によく把握しています」とコメント。「ただ今は、球団側の方針にただ従うだけではなく、自分の意見を以前よりもしっかり伝えてくれるようになっています。選手自身が考えを口にしてくれるのは助かります」と、対話を重ねながら休養日を決めた経緯を説明しました。

大谷選手本人の考えについても「彼の考えとしては、休んだ方がいいとこちらが感じるような日には、実際に休みを取るべきだということ。そして精神的には、登板する日の方が彼にとって負担が大きいようです。身体的には、その翌日の方がきついですね」と、二刀流ならではの疲労感を考慮したロバーツ監督。

今後の起用方針については「限界ラインを超えさせてはいけない。なので今は、まず良いリズムを作ることが大切だと思っていますし、実際に今はその感覚を少しずつ掴み始めているところです。そうなれば、いざ必要なタイミングで、より強く負荷をかけていくための土台や基盤ができると思います。ただ、そのタイミングは今ではありません」と話し、シーズンを通して戦い抜くための基盤作りを優先すると語りました。