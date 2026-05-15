TOBE若手CLASS SEVENら出演『be NEXT〜Summer Live 2026〜』開催決定 TRAINEE公演はIMP.佐藤新がプロデュース
TOBEに所属するCLASS SEVENらが出演するイベント「be NEXT〜Summer Live 2026〜」が開催決定。wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演する公演をIMP.の佐藤新がプロデュースすることが明らかとなった。
【写真】今夏開催！ 『be NEXT〜Summer Live 2026〜』キービジュアル IMP.佐藤新もプロデュース参加
「be NEXT〜Summer Live 2026〜」では、8月10日〜13日にCLASS SEVEN、15〜17日にwink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演。
15〜17日の公演をプロデュースするIMP.佐藤は「お話を頂いた時はびっくりしましたが、TRAINEEだけで届ける初めてのライブという大切な機会に関わらせていただけることをとてもありがたく思い、今回このお話を受けさせて頂きました。TRAINEEやスタッフの皆さんと一緒にライブを作っていく中で、自分自身の成長にもつなげていけたらと思っています。今回はこれまでのように先輩たちと立ってきたステージとはまた違う新たな挑戦ということで、少しでもTRAINEEにとっていい経験になるように、そしてなにより、見に来てくださるファンの皆様に楽しんで頂けるように精一杯頑張りたいと思います」とコメントを寄せている。
さらに、TOBE公式YouTube番組『とべばん』が、ISSEI・CLASS SEVEN・wink first（TRAINEE）ら若手アーティストが中心となって『とべばんmini』として再始動。TOBE OFFICIAL YouTubeチャンネルにて以下のスケジュールで配信される。
■配信スケジュール
5月15日17時 ＃0配信
5月22日17時 ＃1配信
5月29日17時 ＃2配信
※6月以降、毎月第1、2、3金曜日17時配信予定。
「be NEXT〜Summer Live 2026〜」、東京・NEW PIER HALLにて8月10日〜13日、15〜17日開催。
【写真】今夏開催！ 『be NEXT〜Summer Live 2026〜』キービジュアル IMP.佐藤新もプロデュース参加
「be NEXT〜Summer Live 2026〜」では、8月10日〜13日にCLASS SEVEN、15〜17日にwink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演。
さらに、TOBE公式YouTube番組『とべばん』が、ISSEI・CLASS SEVEN・wink first（TRAINEE）ら若手アーティストが中心となって『とべばんmini』として再始動。TOBE OFFICIAL YouTubeチャンネルにて以下のスケジュールで配信される。
■配信スケジュール
5月15日17時 ＃0配信
5月22日17時 ＃1配信
5月29日17時 ＃2配信
※6月以降、毎月第1、2、3金曜日17時配信予定。
「be NEXT〜Summer Live 2026〜」、東京・NEW PIER HALLにて8月10日〜13日、15〜17日開催。