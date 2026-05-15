オードリー若林×井ノ原快彦、強力MCタッグ実現！『アップデートストライキ』6.12配信決定 おじさんのリアル本音語る
47歳のオードリー若林正恭と49歳の井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組むバラエティー番組『オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜』が、DMM TVにて6月12日より独占配信されることが決まった。併せて、特報映像とメインビジュアルが解禁された。
【動画】47歳・若林正恭＆49歳・井ノ原快彦がタッグ『オードリー若林 in アップデートストライキ』特別映像
同番組は、40、50代のおじさんの本音や悩みを徹底的に告白する、おじさんのおじさんによるおじさんのための中年リアリティトークショー。MCの2人をはじめ、おじさんゲストが“秘密基地”である町中華に集い、普段家庭や社会では話せないおじさんの本音をぶつけあう。世のおじさんのリアルな本音をおじさん芸能人がコントで再現したスペシャルパートも用意されている。
オードリー若林の熱い思いを受けて企画され、コンプライアンスの波にのまれた現在の地上波番組ではなかなかできない番組が実現。言いたいことも言えず、しまいには邪魔者扱いされ、普段肩身の狭い思いをして生きている“おじさん”たちが、コンプライアンスから解放され、本音をさらけ出す。大物アーティストから地上波レギュラーを務めるMC陣まで、おじさん芸能人が集結し、思いっきりはしゃいでいる姿が目撃できる。
特報映像は、オードリー若林の「新しい漫才を開発した時のような気持ちです」というセリフから幕を開け、「同じ想いを抱えた言いにくいことが多いおじさんに観て欲しい、同世代の」と思いを語る若林に、「エネルギー感じちゃったんだよね」と井ノ原も同調する。
また「手応えとして老若男女にも届いちゃうやつ」「それがもし届かなかったら広報が下手なんだと思う」と若林らしいブラックなジョークも飛び出し、井ノ原も爆笑するなど、収録を終えた2人からはかなりの手応えを感じている様子が受け取れる。
メインビジュアルは、舞台である“おじさんたちの秘密基地”＝町中華のセット内で、リラックスした空気感で笑い合う2人がたたずむ姿を写している。
『オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜』は、DMM TVにて6月12日より独占配信。
【動画】47歳・若林正恭＆49歳・井ノ原快彦がタッグ『オードリー若林 in アップデートストライキ』特別映像
同番組は、40、50代のおじさんの本音や悩みを徹底的に告白する、おじさんのおじさんによるおじさんのための中年リアリティトークショー。MCの2人をはじめ、おじさんゲストが“秘密基地”である町中華に集い、普段家庭や社会では話せないおじさんの本音をぶつけあう。世のおじさんのリアルな本音をおじさん芸能人がコントで再現したスペシャルパートも用意されている。
特報映像は、オードリー若林の「新しい漫才を開発した時のような気持ちです」というセリフから幕を開け、「同じ想いを抱えた言いにくいことが多いおじさんに観て欲しい、同世代の」と思いを語る若林に、「エネルギー感じちゃったんだよね」と井ノ原も同調する。
また「手応えとして老若男女にも届いちゃうやつ」「それがもし届かなかったら広報が下手なんだと思う」と若林らしいブラックなジョークも飛び出し、井ノ原も爆笑するなど、収録を終えた2人からはかなりの手応えを感じている様子が受け取れる。
メインビジュアルは、舞台である“おじさんたちの秘密基地”＝町中華のセット内で、リラックスした空気感で笑い合う2人がたたずむ姿を写している。
『オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜』は、DMM TVにて6月12日より独占配信。