乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』書店別購入特典絵柄全21種を一挙公開！
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、書店別購入特典のポスター全3種とポストカード全18種の絵柄が解禁された。
【写真】HMV＆BOOKS（SHIBUYA店は除く）など18店舗の特典となるポストカード絵柄各種
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。クロアチア・ドゥブロブニクでのびのびと過ごす、彼女のありのままの姿が収録された写真集の未掲載カットを採用。等身大の彼女のさまざまな魅力が詰まっている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】HMV＆BOOKS（SHIBUYA店は除く）など18店舗の特典となるポストカード絵柄各種
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。クロアチア・ドゥブロブニクでのびのびと過ごす、彼女のありのままの姿が収録された写真集の未掲載カットを採用。等身大の彼女のさまざまな魅力が詰まっている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。