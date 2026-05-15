プロ雀士・岡田紗佳、歌手デビュー！ デビュー曲「国士無双LOVE」はMトーナメント2026オフィシャルソングに
プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、7月22日に歌手デビューすることが決定。デビュー曲「国士無双LOVE」は、「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに起用された。
【写真】歌手デビュー会見に登場した岡田紗佳
タレント・モデルなど各方面でマルチに活躍し、プロ雀士として第一線で活躍する岡田紗佳が、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることが決定した。
「美貌と知性、麻雀と音楽。カワイイだけじゃない、クールだけじゃない。音でツモる、心の役満」――そんなキャッチコピーを掲げ、新たなステージへ踏み出す彼女が放つデビューシングルのタイトルは、その名も『国士無双LOVE』。
3曲収録されるこのCDのリードトラックとなる同楽曲を手掛けたのは、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野尚志。麻雀用語を随所に散りばめた激しいビートと、「ツモれ！ ツモれ！」と繰り返される中毒性抜群のサビが強烈なインパクトを与える一曲だ。
カップリングには、「カケヒキ・フライディナイト」「負けを知った私に敵はいない」の2曲を収録。詳細は後日発表予定となっている。全3曲とも、麻雀の勝負師としての顔と、一人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションに満ちた内容に仕上がっており、岡田紗佳の多彩な魅力を凝縮したラインナップとなっている。
さらに、表題曲「国士無双LOVE」が「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定した。Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら総勢72名のトップ雀士が集結する最高峰の戦いを、彼女の歌声が熱く盛り上げる。本大会は6月1日15時より独占生放送が決定しており、ここでアーティストとしての岡田紗佳の歌声をいち早く聴くことができる。
歌手デビューを記念し、5月14日にはワーナーミュージック・ジャパン本社にて記者会見が開催。多くのメディアが集まる中、岡田は「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています」と、アーティストとしての思いを語った。
また、リード曲「国士無双LOVE」については、「バズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、『いいんですか!? こんなすごい方に！』と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で『もしかしたら私もバズれるかも！』なんて思いました。ぜひ楽しみにしていてください！」と笑顔を見せた。
さらに、「私がきっかけで麻雀をしてくれる人が増えたら嬉しいとずっと思っていて、この麻雀の曲が流行って、麻雀ってなんだろうって調べてくれて、Mリーグを見たり、麻雀を知ってくれるきっかけになってくれたら嬉しいなと思っています」と期待を語った。
会見では、麻雀の上がり役にちなんだ3つの商品形態も発表された。通常盤の「満貫Ver.」、大きなLPサイズジャケットが目を引く初回限定盤「跳満Ver.」、そして約50ページのフォトブックやアクリルスタンド、ステッカーを同梱した完全生産限定の豪華盤「役満Ver.」がラインナップ。商品仕様の細部にまで、彼女らしい遊び心が反映されている。
また、表題曲「国士無双LOVE」のミュージック・ビデオ制作も発表。ダンスには不慣れだという彼女だが、「もちろんダンスも踊ったことないですし、踊れるのかなっていう不安もあります（笑）。ただ、耳にも残る楽曲で、私もTikTokなどでダンスに挑戦するので、みなさんにも挑戦してもらえたら嬉しいです！」と、撮影を前に意気込みを見せた。
この「国士無双LOVE」の楽曲制作を担当した浅野尚志も、「声も歌もとても素敵でした！ 自分の作った曲にぴったりハマっていただいて嬉しいです！ これからもいろんな曲歌っていっていただきたいです」と、彼女の歌声とポテンシャルを絶賛するコメントが寄せられた。
超豪華な購入者応募特典も控えているとのことなので、こちらの発表にも期待したい。
岡田紗佳の歌手デビュー・シングル『国士無双LOVE』は、7月22日発売（CD・配信）。
【写真】歌手デビュー会見に登場した岡田紗佳
タレント・モデルなど各方面でマルチに活躍し、プロ雀士として第一線で活躍する岡田紗佳が、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることが決定した。
3曲収録されるこのCDのリードトラックとなる同楽曲を手掛けたのは、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野尚志。麻雀用語を随所に散りばめた激しいビートと、「ツモれ！ ツモれ！」と繰り返される中毒性抜群のサビが強烈なインパクトを与える一曲だ。
カップリングには、「カケヒキ・フライディナイト」「負けを知った私に敵はいない」の2曲を収録。詳細は後日発表予定となっている。全3曲とも、麻雀の勝負師としての顔と、一人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションに満ちた内容に仕上がっており、岡田紗佳の多彩な魅力を凝縮したラインナップとなっている。
さらに、表題曲「国士無双LOVE」が「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定した。Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら総勢72名のトップ雀士が集結する最高峰の戦いを、彼女の歌声が熱く盛り上げる。本大会は6月1日15時より独占生放送が決定しており、ここでアーティストとしての岡田紗佳の歌声をいち早く聴くことができる。
歌手デビューを記念し、5月14日にはワーナーミュージック・ジャパン本社にて記者会見が開催。多くのメディアが集まる中、岡田は「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています」と、アーティストとしての思いを語った。
また、リード曲「国士無双LOVE」については、「バズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、『いいんですか!? こんなすごい方に！』と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で『もしかしたら私もバズれるかも！』なんて思いました。ぜひ楽しみにしていてください！」と笑顔を見せた。
さらに、「私がきっかけで麻雀をしてくれる人が増えたら嬉しいとずっと思っていて、この麻雀の曲が流行って、麻雀ってなんだろうって調べてくれて、Mリーグを見たり、麻雀を知ってくれるきっかけになってくれたら嬉しいなと思っています」と期待を語った。
会見では、麻雀の上がり役にちなんだ3つの商品形態も発表された。通常盤の「満貫Ver.」、大きなLPサイズジャケットが目を引く初回限定盤「跳満Ver.」、そして約50ページのフォトブックやアクリルスタンド、ステッカーを同梱した完全生産限定の豪華盤「役満Ver.」がラインナップ。商品仕様の細部にまで、彼女らしい遊び心が反映されている。
また、表題曲「国士無双LOVE」のミュージック・ビデオ制作も発表。ダンスには不慣れだという彼女だが、「もちろんダンスも踊ったことないですし、踊れるのかなっていう不安もあります（笑）。ただ、耳にも残る楽曲で、私もTikTokなどでダンスに挑戦するので、みなさんにも挑戦してもらえたら嬉しいです！」と、撮影を前に意気込みを見せた。
この「国士無双LOVE」の楽曲制作を担当した浅野尚志も、「声も歌もとても素敵でした！ 自分の作った曲にぴったりハマっていただいて嬉しいです！ これからもいろんな曲歌っていっていただきたいです」と、彼女の歌声とポテンシャルを絶賛するコメントが寄せられた。
超豪華な購入者応募特典も控えているとのことなので、こちらの発表にも期待したい。
岡田紗佳の歌手デビュー・シングル『国士無双LOVE』は、7月22日発売（CD・配信）。