一息つきたい時は【マクドナルド】へGO！！「限定ドリンク」飲んどこ♡

外出先でほっとひと息つきたい時、仕事や勉強の合間にリフレッシュしたい時に、【マクドナルド】に足を運んでみませんか。定番のコーヒーやコーラも良いけれど、せっかくなら期間や店舗を限定して販売されている「限定ドリンク」を選ぶのも良いかも。今回は、一息つきたい時にぴったりな、マクドナルドの限定ドリンクを紹介します。

期間限定ドリンクでリフレッシュ

2024年の初登場時より毎回SNSを中心に話題を集めた「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」が、2026年4月27日よりパワーアップして登場。マクドナルドのオリジナルキャラクター、グリマスをフィーチャーした、ブルーベリーヨーグルト味の「マックシェイク®」です。今年はなんと、ブルーベリー果汁を増量したのだとか。さっぱりとフルーティーな味で、リフレッシュできそう。サイズによって異なるパッケージも要チェックです。

張り詰めた気持ちをゆるめる甘いご褒美

「McCafé®」取り扱い店舗でのみ提供されているのが、こちらの「ホットチョコレート」。泡立てたミルクで作る温かいチョコレートドリンクは、疲れた心や体をゆるめてくれそうです。店舗を限定して提供されている特別な味わいをまだ試したことがない人は、一度はチェックしてみるといいかも。日頃頑張っている自分への、プチご褒美にもぴったり。

マクドナルドには、ちょっと寄り道してオーダーしたくなる限定ドリンクが登場中。煮詰まった気持ちを切り替えたり、疲れを癒したりしたい時にも、マクドナルドに足を運んでみて。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる