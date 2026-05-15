

ペリカンパスタ(岡山･北区奉還町)の桃太郎ポークと旬野菜のトマトソースパスタ

岡山と香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」。岡山からは地元食材にこだわった絶品パスタを紹介します。

岡山市北区の「ペリカンパスタ」は、もっちもちの自家製生パスタが自慢のお店です。パスタメニューは約20種類。いろいろなおいしさで味わうことができます。

お店で人気なのが好きなパスタにサラダを付けた「トスサラダセット」です。今回は、岡山県産の桃太郎ポークと野菜を使ったパスタにしました。

（ペリカンパスタ／古市育久 オーナー）

「（岡山県産の）桃太郎ポークと、お野菜を使ったトマトソースになります。桃太郎ポーク自体が甘味があるので、野菜を混ぜて生麺と一緒に食べてもらうっていう感じです」

自家製の生パスタは毎日、店内で製麺しています。そしてトマトソースに桃太郎ポークや真庭市などから取り寄せたブロッコリーなどを加え白ワインで香りを付けます。

（古市育久 オーナー）

「もちもちっとした、乾麺にはない食感が楽しめるんじゃないかなと思います」

トマトのさわやかな酸味とパスタのもちもち食感がベストマッチ！ 桃太郎ポークのうま味も加わりこれからの時季にぴったりのパスタです。

ボリューム満点のサラダにはパプリカやアスパラなど旬の野菜が10種類以上入り、リンゴとショウガの自家製ドレッシングでいただきます。

（古市育久 オーナー）

「2分の1日分の野菜が取れるという盛り盛りのサラダ。野菜で栄養も取れたらなと思います」

また、地元「オハヨー乳業」の濃厚な牛乳をジェノベーゼソースに加えた限定パスタもおすすめです。

バジルのさわやかな風味と生クリームのコクとまろやかさが、スパイスのきいたチョリソーと相性抜群です。

（古市育久 オーナー）

「自分も（パスタが）好きなんで、おいしいものを皆さんに食べてもらいたいなという、ただそれだけです」

岡山県産の食材にこだわった絶品パスタ。ぜひ、味わってみてください。

（2026年5月15日放送「News Park KSB」より）