廃用身(はいようしん)とは、麻痺などにより回復の見込みがない手脚のこと。原作は、外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊のデビュー作。強烈すぎる内容に「映画化、絶対不可能！」と言われた小説を、「いつか映画化したい」と20年以上思い続けてきた𠮷田光希監督が完成させた。

【画像】映画『廃用身』の場面写真を一気に見る

老齢期医療の最前線で患者の幸福と医療の合理性を追い求めるあまり、危うい領域へと踏み込んでしまう医師・漆原糾を染谷将太、漆原に共鳴する編集者を、主演作『逆火』（25年）などで活躍する北村有起哉が演じている。



©2025 N.R.E.

◆◆◆

想像を超える景色が見たくて映画を撮っている

𠮷田 じつは染谷くんとは知り合って長いんだよね。2012年のぴあフィルムフェスティバルの打ち上げの席が初対面だった……らしい。僕はすっかり忘れてたんだけど。

染谷 そのときは軽くご挨拶した程度でしたが、数年後に食事会で再会して、そこで初めてちゃんとお話しさせていただいた記憶があります。

𠮷田 染谷くんがブログで僕の『家族X』（10年）という映画を紹介してくれたことを知ってたので、その話をしたり。「映画、観てくれてるんだ」ってうれしかったんだよね。こっちも染谷くんの活躍はずっと追いかけてたから。

染谷 仕事でご一緒するのは今回が初めてでしたよね。

𠮷田 正直に言うと、『廃用身』の脚本を執筆していた段階では、主演の漆原役を誰にオファーするかは決めていなかったんです。原作では35歳の若き医師で、麻痺などで回復の見込みがなくなった手脚を切断する「Aケア」という画期的な治療法を強力に推進する役どころ。40代や50代の熟練医師として描くほうがリアリティがあるのではないかとも思い、年齢は幅広く探そうと考えていました。

染谷 そうだったんですか。

𠮷田 ただ、「じゃあその設定に合う役者さんは誰だろう」と検討してるうちに、原作のイメージに囚われすぎている気がしてきたんです。思い入れのある原作だからこそ、「どう再現するのか」にこだわるのではなく、「映画という言語でこの物語をどう問い直すのか」を大切にすべきなんじゃないか。自分でも想像できない領域に踏み込んでみたい─そう考えたときに自然と浮かんだのが染谷くんでした。さっきも言ったように、染谷くんは自分の映画体験と地続きにいる役者さんなんです。想像を超えるには、そういう人と組むべきだと思いました。

染谷 ありがとうございます。

𠮷田 あと、ちょうど脚本開発をしていた時期に、僕、自転車で事故っちゃって肩を怪我したんですよ。そのとき初めて全身麻酔下での手術を経験したんだけど、執刀医が染谷くんにそっくりな人で。

染谷 えー！

𠮷田 そのイメージもちょっとはあったかもしれない（笑）。

染谷 医師といえば染谷だと。

𠮷田 それは半分冗談としても、手術で肩に金属を入れ、半年近くリハビリを余儀なくされたことで、身体を自由に動かせないもどかしさを体感できた。そのうえで撮影に向かうことができたのは、図らずもこの作品にプラスに働いたんじゃないかと思ってます。

漆原は“善意の人”なんだと気づいた

染谷 監督からオファーいただいたときは単純にうれしかったです。ただ、脚本の内容が衝撃的で、漆原を演じるには勇気が必要だと感じました。それで、正式にお引き受けする前に、会って話したいと監督にお願いしたんです。

𠮷田 楠プロデューサーと二人で、緊張しながら会いにいったのを覚えています。

染谷 僕は脚本を読んだ感想を伝えて、監督は企画意図なんかを説明してくださって。その場で「よろしくお願いします」となりました。

𠮷田 漆原役は染谷くんに全面的に任せるつもりでいたから、事前に人物像について細かく共有することはしませんでした。こちらから固めるよりも、まず役者の中から立ち上がるものを見てみたいと思ったんです。

染谷 漆原は一見複雑そうな人物ですが、じつはシンプルで、患者さんを麻痺から解放する「Aケア」の普及こそが自分の使命と心から信じている“善意の人”なんだと気づいたんです。なので、カメラの前では芝居をするというより、「Aケア」のすばらしさを理解してもらうにはどうすればいいか、説得に全力を注いでいる感覚でした。

𠮷田 現場でのお芝居に迷いがなかったよね。

染谷 まあ、漆原が迷わない人なので。

𠮷田 映画のクライマックスに、決定稿になってから加えたセリフがあるんです。下手をするとかなり野暮になりかねない場面だったんですが、染谷くんなら成立させてくれるという直感があって。ただ、具体的な完成形が見えていたわけではなかったので、一緒に探してほしかった。そんな無茶振りにも、「いけそうな気がします」と応えてくれて。

染谷 できる確信があったわけじゃないですけど、そもそも漆原を演じること自体が自分にとっては挑戦だったので。ほかのシーンも現場でセリフを口にしてみないとわからないことが多かったし、やってみれば何とかなるかもと。

𠮷田 まさにこちらの想像を超えてくれた瞬間です。それを見たくて映画を撮っているようなところがあるから、演出で形を決めすぎず、俳優に委ねる時間を大事にしていました。

染谷 いやいや、監督、キレッキレの演出してましたよ！

𠮷田 そうだっけ？

「Aケア」が導入された社会は現実かSFか

染谷 登場人物の内面というより、シチュエーションを独特の比喩で演出することが多かった印象です。たとえば僕が編集者役の北村有起哉さんと向き合って対話するシーンは「卓球台を挟んでラリーするイメージで」と言われたし、漆原が報道陣に取り囲まれるシーンは、僕には「レッドカーペットだと思って歩いてきて」、報道陣役の方々には「SWAT隊員がショットガンを構えるみたいにカメラを向けてください」。漆原が壇上で患者さんたちに「Aケア」を説明するシーンは、「これはフェスです」と（笑）。

𠮷田 うん、そういうことはけっこう言ったかもしれない（笑）。今回、染谷くんをはじめすばらしい役者の方々が集まってくださって、それぞれ役をつくって現場に入ってくれました。クランクイン前のリハーサルでは、脚本にない患者さんのためのカンファレンスを、クリニックのキャストたちにアドリブで演じてもらう時間もあって。その時点でみなさんが役や作品テーマへの理解を深めてくれていることはわかっていたから、僕は内面や人物像を細かく修正するというよりは、動線として「どう撮るのがベストか」を考えることに徹しました。

染谷 いま監督が言った撮影前にアドリブで行なわれたリハーサルでは、配布された患者さんの資料を読みながら、出演者全員が役に沿って意見を出してディスカッションしましたよね。すると、その後の撮影中も、「Aケア」が現実になったときのことをめぐって議論が飛び交ったりしたんですよ。僕自身、「自分や自分の家族だったらどうするか」とリアルに想像したし、その意味でもすごく思い出深い現場になりました。

𠮷田 撮影中も議論が続いていたとは知らなかった！ 「超高齢社会」ってキャッチーなテーマだし、トピックにもなりやすいけど、どこかで「まだ少し先の話」と受け止められている気もするんです。でも、日本はすでに2010年に超高齢化社会に突入している。『廃用身』も、近未来のセンセーショナルな出来事としてではなく、15年以上続いている日常を描くつもりで撮りました。その気配を感じ取って、自分のこととして考えてもらえたらと思います。

そめたに・しょうた 1992年、東京都生まれ。9歳で映画デビュー。映画『ヒミズ』（11年）で第68回ヴェネツィア国際映画祭のマルチェロ・マストロヤンニ賞（新人俳優賞）を受賞。ジャンルにとらわれることなく幅広く活躍している。近年の出演作に大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（25年）、Netflixドラマ「イクサガミ」（25年〜）、映画『爆弾』（25年）、『果てしなきスカーレット』（25年）など。

よしだ・こうき 1980年、東京都生まれ。𠮷田恵輔監督の推薦で筭本晋也作品の現場を経験し、自主製作映画『症例X』（08年）で第30回ぴあフィルムフェスティバル（PFF）の審査員特別賞を受賞。さらに第61回ロカルノ国際映画祭新鋭監督コンペティション部門入選、『家族X』（10年）『三つの光』（17年）のベルリン国際映画祭をはじめとした国際映画祭での評価を通じ、世界で注目を集めている。

STORY

異人坂クリニックというデイケア施設で、廃用身を切断する画期的な治療法「Aケア」が行われていた。「憑き物がとれたように、身体も心も軽くなった」など、予想外の“好ましい副作用”の噂を聞きつけた編集者の矢倉俊太郎（北村有起哉）は、老年期医療の常識を揺るがす本を出版したいと院長の漆原（染谷将太）を口説く。ところが、Aケアに関する内部告発が週刊誌に流れ、さらにある患者宅で発生した衝撃の事件により、すべてが暗転していく。

STAFF & CAST​

監督・脚本：𠮷田光希／原作：久坂部羊『廃用身』（幻冬舎文庫）／出演：染谷将太、北村有起哉、六平直政、瀧内公美／2026年／日本／125分／配給：アークエンタテインメント／©2025 N.R.E.

（岸良 ゆか／週刊文春CINEMA）