「事実に基づいた虚構である」。Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、冒頭でそう断っている。今なお、虚実ないまぜで語られる数奇な人生。清濁を併せ呑み、莫大な富と名誉を手に入れた稀代の占い師の正体とは――。（文中敬称略）

「はいこれ、おめでとう」現金300万円を渡す

2004年の晩秋、ある晩のことだ。赤坂の東京全日空ホテル（当時）にある高級中華料理店「花梨」の個室。2人の女性が恩讐を越え、24年ぶりの再会を果たした。1人は、テレビ界の寵児となっていた細木数子。もう1人は、昭和を代表する大物歌手の島倉千代子である。

毛皮のコートをまとった細木は、エルメスのバーキンを携え、颯爽と現れた。

「久しぶりね。元気？」

挨拶もそこそこに、細木が祝儀袋を差し出す。

「はいこれ、おめでとう」

歌手生活50周年を迎える島倉に、現金300万円を渡したのだ。島倉は丁寧に礼を述べ、こう応じた。

「これで、お着物を作らせていただきます」

2人の出会いは1977年。島倉の恋人が巨額の借金を残して蒸発し、連帯保証人だった島倉のもとに、借金取りが押し寄せた。その時、島倉の“後見人”となって債務整理を買って出たのが、赤坂でディスコを経営する細木だった。

特別なしこりは残っていなかったと思います

細木は島倉の地方公演などにも同行し、お互い「お千代」「おネェ」と呼び合って信頼を深めた。だが、2億4000万円の返済額に対し、島倉の稼ぎから細木の懐に入った額は3倍超とも言われた。島倉が不信感を募らせ、2人は3年と持たずに袂を分かつ。

それから四半世紀近くの月日が流れた。会食の場を設けた当時の島倉の事務所社長・寺西一浩が明かす。

「円卓には私を含め3人だけ。会食は30分ほどで、スーツ姿の島倉さんはほとんど食事に手をつけず、静かに水ばかり飲んでいた。ですが、特別なしこりは残っていなかったと思います。島倉さんもよく『細木さんにはお世話になった』と言っていましたから」

“ネトフリ”では触れられなかった再会

実はその頃、島倉は事務所の元スタッフに億単位の金を使い込まれる被害に遭っていた。寺西が続ける。

「細木さんがご祝儀を用意してくれたのは、私が事前に島倉さんの苦境を話していたからでしょう。“ネトフリ”では決別の修羅場が過激に描かれましたが、こうした2人の再会があったことは触れられていません」

《この続きでは、▶︎島倉千代子が驚愕した黒過ぎる交際「血まみれの若い衆が…」、▶︎ “天敵”と6億円訴訟、冠番組は時給400万、年収18億、▶︎元マネジャーが明かす余生「日本一の犬を連れてこい！」などのトピックを詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および5月13日（水）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月21日号）