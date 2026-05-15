『鉄鍋のジャン！』メインPV公開 大谷日堂役など追加キャストにM・A・O、天田益男、櫻井孝宏ら5人
テレビアニメ『鉄鍋のジャン！』（7月5日スタート／テレ東系 毎週日曜 後5：30）のメインPV（表ver.）が公開され、大谷日堂など新キャラクターが登場。追加キャストとしてM・A・O、天田益男、櫻井孝宏、村田太志、小林裕介が出演することが発表された。またオープニング主題歌は、原因は自分にある。の「火宴」に決定した。
【動画】新キャラクター登場！『鉄鍋のジャン！』メインPV（表Ver）
「料理はコテコテ」が信条、繊細で優雅なフランス料理の要素を持った中華を探求する、セレーヌ楊役をM・A・O、裏ヒロインの呼び声も高い大人気キャラクターで、最高の舌と最低の性格を併せ持つ「神の舌」を持つ料理評論家・大谷日堂を天田、「料理は炎」として、炎を使った料理を繰りだす沢田圭を櫻井、「料理は伝統」を信条に400年を超える老舗中華料理店の跡取り息子・荀智秀役を村田、「料理は科学」として最先端の調理器具とデータを駆使し闘う河原裕司役を小林と豪華声優陣が演じる。
また、大谷日堂解禁記念キャンペーンが、きょう15日〜31日に実施される。アニメ公式アカウントをフォローして該当の投稿をリポストすると、抽選で1人に天田のサインと渾身の漢字1文字が入ったティザービジュアルポスターがプレゼントされる。
本作は、『週刊少年チャンピオン』（秋田書店刊）で連載されたシリーズ累計発行部数1000万部（単行本はKADOKAWA刊）を超える伝説の激ヤバ料理バトル漫画が原作。「料理は勝負！」が信条の異色の主人公・秋山醤（※醤＝旧字）と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な人気を博した。
「料理は勝負！」誰よりも美味いものを創り常に勝負にこだわる主人公のジャンと、「料理は心」をモットーに純粋無垢で才能溢れるキリコ。日本一の中華料理店「五番町飯店」で鎬を削るライバル2人の料理人が中華日本一を目指し、魔法のような必殺の料理で一癖も二癖もある個性豊かな猛者たちが集う激闘の中華料理トーナメントに挑む。
■大谷日堂役：天田益男コメント
勝ったものが強い！強いものだけが勝つ！このご時世には少し刺激的なコンセプト！こんなこと言って大丈夫!?なセリフがてんこ盛り！「このくそがきー！」権威と権力を笠に着てやりたい放題な大谷日堂はめちゃくちゃ嫌な奴です！気合い入れて演じております！
お楽しみに！
【キャラクター紹介】
▼大谷日堂 声：天田益男
「神の舌を持つ男」の異名を取る料理評論家。最低の性格と最高の舌を併せ持ち、鋭い味覚で料理人たちを見極める。ジャンに恥をかかされたことを恨み、審査員でありながら執拗に無理難題をふっかける、ジャン最大の宿敵。
▼セレーヌ楊 声：M・A・O
神戸の中華料理店「シードラゴン」料理人。香港人の父とフランス人の母を持ち、神戸で生まれ育つ。「料理はコテコテ」がモットーの、ネアカな関西人。フランス料理の要素を取り入れた新しい中華料理「ヌーベル・シノワ」を広めるため奮闘中。
▼沢田圭 声：櫻井孝宏
料理は炎。六本木のチャイニーズレストラン「崑崙」の料理人。ジャンとは対照的に、端正なルックスで女性人気が高い。火や熱を使った料理を得意とし、過剰なパフォーマンスで観客を沸かせる一方、筋金入りの職人で技術面は確か。
▼荀智秀 声：村田太志
料理は伝統。横浜の中華料理店「東洋楼」の跡取り息子で、中国本土での経営も含めて400年を超える歴史を持つ老舗の血を引く。歴史と伝統を重んじ、16歳にして並の料理人を寄せ付けない技量を誇る実力者。揺るがぬ誇りを胸に、老舗の看板を背負って勝負に挑む。
▼河原裕司 声：小林裕介
料理は科学。河原クッキングスクール校長の息子で、「21世紀の料理」「料理人にして科学者」を信条とする料理人。料理をすべてデータ化し、最先端の調理器具を駆使して最高の一皿を生み出そうとする理論派。感覚ではなく分析で料理を極めようとする、ジャンとは対照的なタイプの料理人。
■オープニング主題歌「火宴」：原因は自分にある。長野凌大コメント
この度、アニメ「鉄鍋のジャン！」のオープニング主題歌を我々、原因は自分にある。が務めさせていただくこととなりました。メンバー、一同光栄に思っております。料理の作品でありながら一種の格闘漫画でもあるようなこの作品にマッチする理屈と狂気が混ざるゲンジブらしい疾走感を感じる曲になっています。歴史あるユニークな作品に原因は自分にある。が一味加えられるようにメンバー7人で精一杯歌いました。
【動画】新キャラクター登場！『鉄鍋のジャン！』メインPV（表Ver）
「料理はコテコテ」が信条、繊細で優雅なフランス料理の要素を持った中華を探求する、セレーヌ楊役をM・A・O、裏ヒロインの呼び声も高い大人気キャラクターで、最高の舌と最低の性格を併せ持つ「神の舌」を持つ料理評論家・大谷日堂を天田、「料理は炎」として、炎を使った料理を繰りだす沢田圭を櫻井、「料理は伝統」を信条に400年を超える老舗中華料理店の跡取り息子・荀智秀役を村田、「料理は科学」として最先端の調理器具とデータを駆使し闘う河原裕司役を小林と豪華声優陣が演じる。
本作は、『週刊少年チャンピオン』（秋田書店刊）で連載されたシリーズ累計発行部数1000万部（単行本はKADOKAWA刊）を超える伝説の激ヤバ料理バトル漫画が原作。「料理は勝負！」が信条の異色の主人公・秋山醤（※醤＝旧字）と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な人気を博した。
「料理は勝負！」誰よりも美味いものを創り常に勝負にこだわる主人公のジャンと、「料理は心」をモットーに純粋無垢で才能溢れるキリコ。日本一の中華料理店「五番町飯店」で鎬を削るライバル2人の料理人が中華日本一を目指し、魔法のような必殺の料理で一癖も二癖もある個性豊かな猛者たちが集う激闘の中華料理トーナメントに挑む。
■大谷日堂役：天田益男コメント
勝ったものが強い！強いものだけが勝つ！このご時世には少し刺激的なコンセプト！こんなこと言って大丈夫!?なセリフがてんこ盛り！「このくそがきー！」権威と権力を笠に着てやりたい放題な大谷日堂はめちゃくちゃ嫌な奴です！気合い入れて演じております！
お楽しみに！
【キャラクター紹介】
▼大谷日堂 声：天田益男
「神の舌を持つ男」の異名を取る料理評論家。最低の性格と最高の舌を併せ持ち、鋭い味覚で料理人たちを見極める。ジャンに恥をかかされたことを恨み、審査員でありながら執拗に無理難題をふっかける、ジャン最大の宿敵。
▼セレーヌ楊 声：M・A・O
神戸の中華料理店「シードラゴン」料理人。香港人の父とフランス人の母を持ち、神戸で生まれ育つ。「料理はコテコテ」がモットーの、ネアカな関西人。フランス料理の要素を取り入れた新しい中華料理「ヌーベル・シノワ」を広めるため奮闘中。
▼沢田圭 声：櫻井孝宏
料理は炎。六本木のチャイニーズレストラン「崑崙」の料理人。ジャンとは対照的に、端正なルックスで女性人気が高い。火や熱を使った料理を得意とし、過剰なパフォーマンスで観客を沸かせる一方、筋金入りの職人で技術面は確か。
▼荀智秀 声：村田太志
料理は伝統。横浜の中華料理店「東洋楼」の跡取り息子で、中国本土での経営も含めて400年を超える歴史を持つ老舗の血を引く。歴史と伝統を重んじ、16歳にして並の料理人を寄せ付けない技量を誇る実力者。揺るがぬ誇りを胸に、老舗の看板を背負って勝負に挑む。
▼河原裕司 声：小林裕介
料理は科学。河原クッキングスクール校長の息子で、「21世紀の料理」「料理人にして科学者」を信条とする料理人。料理をすべてデータ化し、最先端の調理器具を駆使して最高の一皿を生み出そうとする理論派。感覚ではなく分析で料理を極めようとする、ジャンとは対照的なタイプの料理人。
■オープニング主題歌「火宴」：原因は自分にある。長野凌大コメント
この度、アニメ「鉄鍋のジャン！」のオープニング主題歌を我々、原因は自分にある。が務めさせていただくこととなりました。メンバー、一同光栄に思っております。料理の作品でありながら一種の格闘漫画でもあるようなこの作品にマッチする理屈と狂気が混ざるゲンジブらしい疾走感を感じる曲になっています。歴史あるユニークな作品に原因は自分にある。が一味加えられるようにメンバー7人で精一杯歌いました。
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