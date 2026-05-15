お笑いタレント古坂大魔王（52）が15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、家族にまつわるエピソードを明かした。

「思い出に残る愛のムチ」についてのトーク。古坂は「僕は男3人兄弟で、僕は186センチ、90キロありますけど、3人兄弟の中で一番小さいんですよ」と、前置きから衝撃の事実で驚かせた。

「それが家でケンカするもんですから、お母さんの愛のムチどころか、愛の爆弾で。ケンカを始めると、止まらないから、熱湯かけるんですよ！ははははは！アチアチッ！アチッ！と言って止まる。皮、ズル〜みたいな」

兄は「160キロあるんですよ」といい、「プロレスファンで、スタン・ハンセンと写真を撮ったら、ハンセンの方がひと回り小さい。“不沈艦”よりも大きい」とジョークを飛ばした。

体罰は一律NGで、愛のムチという言葉も通用しづらくなった昨今。古坂は「時代性もあるはあるんですけど、僕は信頼関係があったら、条件は違うと思う。基本はダメですけどね」と私見を述べた。すると、歌手の中尾ミエは「でも愛情があったら感じるわよね。それを感じないやつは何やったってダメ」と続いた。

MC垣花正からは「熱湯には愛情を感じたでしょう？」と質問が。古坂は「ただ、（熱湯が）100度である必要はないと思う」と笑わせた。