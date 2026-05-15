16日（土）は晴れるところが多く、九州〜東北にかけて30℃前後まで上がるところがありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■広く安定した晴れ続く 北海道は雨も

日本付近は引き続き高気圧に覆われて、九州〜東北は安定して晴れるでしょう。にわか雨もほとんどなさそうです。非常に強い紫外線が届きますので、帽子や日傘などで紫外線対策を行ってください。一方で、北海道付近は低気圧が通過するため、北部を中心に一時的に雨の降るところがありそうです。午後は雨具があると安心です。また伊豆諸島は上空の寒気の影響が残り、不安定な天気が続きそうです。沖縄は、朝にかけてにわか雨のところがありますが、晴れ間が出るでしょう。

■東北でも真夏日か 北海道オホーツク海側は大幅ダウン

最高気温は、九州・沖縄〜東海では15日（金）と同じくらいのところが多く、九州や中国地方を中心に、真夏日となるところもありそうです。佐賀では31℃、熊本は30℃が予想されています。関東〜東北では15日（金）より気温の上がるところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。盛岡（岩手）、甲府（山梨）では30℃の予想です。また山形、福島などでも29℃まで上がる見込みです。運動会シーズンでもありますが、まだ暑さに慣れていない時期ですので、熱中症には注意が必要です。こまめな水分補給を心がけてください。一方、15日（金）に真夏並みの暑さとなった北海道のオホーツク海側は気温が大幅に下がりそうです。網走の予想最高気温は15℃（前日比:-12℃）の予想です。服装選びにはお気をつけください。

【16日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（＋3 5月下旬）

仙台 12℃（±0 平年並み）

新潟 14℃（-2 5月下旬）

東京 15℃（＋2 平年並み）

名古屋 17℃（＋1 5月下旬）

大阪 19℃（＋3 6月上旬）

広島 16℃（±0 5月下旬）

福岡 17℃（±0 5月下旬）

鹿児島 19℃（＋1 5月下旬）

那覇 21℃（-1 5月上旬）

【16日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

■全国の週間予報

札幌 23℃（＋2 6月下旬）仙台 21℃（-2 5月下旬）新潟 22℃（＋2 5月下旬）東京 26℃（＋2 6月中旬）名古屋 28℃（＋1 6月下旬）大阪 28℃（-1 6月中旬）広島 29℃（-1 7月上旬）福岡 27℃（±0 6月中旬）鹿児島 28℃（±0 6月下旬）那覇 26℃（±0 5月上旬）

北海道は17日（日）は晴れますが、その後は雲の広がりやすい日が続くでしょう。九州〜東北は来週の前半にかけては晴れますが、21日（木）は西日本〜東日本で雨の降るところが多くなりそうです。一方、沖縄は梅雨の晴れ間が続くでしょう。17日（日）は真夏日となるところがさらに増えそうで、20日（水）ごろにかけて30℃前後の暑さが続くところがあるでしょう。甲府（山梨）は16日（土）〜20日（水）にかけて5日連続の真夏日が予想され、19日（火）は33℃の予想です。東京も17日（日）〜20日（水）は28℃〜29℃が予想されます。朝晩と日中の気温差は大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。