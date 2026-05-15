【最新予報】週末は行楽日和も暑さに注意
16日（土）は晴れるところが多く、九州〜東北にかけて30℃前後まで上がるところがありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。
■広く安定した晴れ続く 北海道は雨も
日本付近は引き続き高気圧に覆われて、九州〜東北は安定して晴れるでしょう。にわか雨もほとんどなさそうです。非常に強い紫外線が届きますので、帽子や日傘などで紫外線対策を行ってください。一方で、北海道付近は低気圧が通過するため、北部を中心に一時的に雨の降るところがありそうです。午後は雨具があると安心です。また伊豆諸島は上空の寒気の影響が残り、不安定な天気が続きそうです。沖縄は、朝にかけてにわか雨のところがありますが、晴れ間が出るでしょう。
■東北でも真夏日か 北海道オホーツク海側は大幅ダウン
最高気温は、九州・沖縄〜東海では15日（金）と同じくらいのところが多く、九州や中国地方を中心に、真夏日となるところもありそうです。佐賀では31℃、熊本は30℃が予想されています。関東〜東北では15日（金）より気温の上がるところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。盛岡（岩手）、甲府（山梨）では30℃の予想です。また山形、福島などでも29℃まで上がる見込みです。運動会シーズンでもありますが、まだ暑さに慣れていない時期ですので、熱中症には注意が必要です。こまめな水分補給を心がけてください。一方、15日（金）に真夏並みの暑さとなった北海道のオホーツク海側は気温が大幅に下がりそうです。網走の予想最高気温は15℃（前日比:-12℃）の予想です。服装選びにはお気をつけください。
【16日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感
札幌 11℃（＋3 5月下旬）
仙台 12℃（±0 平年並み）
新潟 14℃（-2 5月下旬）
東京 15℃（＋2 平年並み）
名古屋 17℃（＋1 5月下旬）
大阪 19℃（＋3 6月上旬）
広島 16℃（±0 5月下旬）
福岡 17℃（±0 5月下旬）
鹿児島 19℃（＋1 5月下旬）
那覇 21℃（-1 5月上旬）
【16日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 23℃（＋2 6月下旬）
仙台 21℃（-2 5月下旬）
新潟 22℃（＋2 5月下旬）
東京 26℃（＋2 6月中旬）
名古屋 28℃（＋1 6月下旬）
大阪 28℃（-1 6月中旬）
広島 29℃（-1 7月上旬）
福岡 27℃（±0 6月中旬）
鹿児島 28℃（±0 6月下旬）
那覇 26℃（±0 5月上旬）
■全国の週間予報
北海道は17日（日）は晴れますが、その後は雲の広がりやすい日が続くでしょう。九州〜東北は来週の前半にかけては晴れますが、21日（木）は西日本〜東日本で雨の降るところが多くなりそうです。一方、沖縄は梅雨の晴れ間が続くでしょう。17日（日）は真夏日となるところがさらに増えそうで、20日（水）ごろにかけて30℃前後の暑さが続くところがあるでしょう。甲府（山梨）は16日（土）〜20日（水）にかけて5日連続の真夏日が予想され、19日（火）は33℃の予想です。東京も17日（日）〜20日（水）は28℃〜29℃が予想されます。朝晩と日中の気温差は大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。