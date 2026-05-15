お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（54）が、14日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。お笑い事情への本音を漏らした。

ロケVTRには、コンビでの関西ロケはほぼ初めてという「平成ノブシコブシ」の吉村崇、徳井健太が登場。冒頭で吉村は「大阪に足場を築きたい、我々は」といい、「なぜなら若手がどんどん東京に来てる。だから我々はイチから大阪で修行をして」と意気込みを語った。

さらに「大阪はブルーオーシャン（未開拓）的な状態で、東京からみんな来てる。アンタッチャブルさんも来たりとか、いろいろ来てる」と説明。ロケ終盤には「確実に2回目はあるな」と手応えがあったようで、「俺らだったらできるね」と自信を見せた。

そんな2人に海原やすよは「凄い2ショット。東京では逆に見ないロケ」と驚きながら、「たしかに上の人のほうが来てる」と納得した。

するとともこは「（東京組は）全員名前はもう知ってるから、こっちに来て仕事をされたら、結構やられますよね」と危機感を持っている様子。木粼も「ヤバいっす」とぶっちゃけた。

しかしスタジオゲストの「ザ・プラン9」お〜い!久馬は「いや、だからもっと我々は西へ行くしかない」とボケをさく裂。ともこは「沖縄とかでこう頑張って…」と、カチャーシーの手つきで応じていた。