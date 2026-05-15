きょう未明、山形県東根市の国道１３号でバイクが転倒しているのが見つかりました。バイクを運転していた２１歳の男性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。

【写真を見る】国道13号でバイクが縁石と街路樹に衝突 神奈川県の男性(21)死亡 男性はヘルメットが外れた状態で発見（山形）

死亡したのは神奈川県横須賀市に住む会社員の男性（２１）です。

警察によりますと、きょう午前２時過ぎ、東根市東根甲の国道１３号で転倒しているバイクが見つかりました。

付近ではバイクを運転していた男性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。

死因は外傷性くも膜下出血でした。

■縁石と街路樹に衝突

男性は道路を北へ進んでいたところ、進路左側の縁石と街路樹に衝突したということです。

現場付近では、バイクが転倒後に滑走したとみられる跡もありました。

男性はヘルメットが外れた状態で発見されていて、バイクと男性、そしてヘルメットの発見場所は離れていたということです。