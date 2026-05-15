アニメ『名探偵コナン』の『毛利蘭』役などで知られる声優の山崎和佳奈さんの訃報を受けて、同アニメで『毛利蘭』の親友『鈴木園子』役を務める声優の松井菜桜子さんが、5月15日、自身のXを更新。山崎さんを偲ぶメッセージを投稿しました。

【写真を見る】【 松井菜桜子 】親友・山崎和佳奈さんを追悼「蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」





松井さんは、劇中のセリフを彷彿とさせる「蘭…あたしは一生友達だからね」という言葉を投稿。続けて「皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。」とファンを気遣い、「蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と、深い絆を感じさせる感謝の言葉を綴りました。









松井さんは去年7月の投稿で、山崎和佳奈さんとの笑顔の2ショット画像とともに、「うふふ。嬉しい 目が合った瞬間に必ず抱き合う私たち。幼なじみの親友って、そんなものよね。」と綴っており、公私ともに親密な関係であったことがうかがえます。



【担当：芸能情報ステーション】