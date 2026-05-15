中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との2日間の首脳会談を終え、帰国の途につきました。

トランプ大統領は中国・北京の訪問を終え、日本時間の15日午後4時前に帰国の途につきました。

15日の会談は、習主席の居住地であり国の最高中枢機関も置かれる中南海で、昼食などをはさみ約2時間半にわたり行われました。

習近平国家主席

「今回の訪問は歴史的な象徴的な訪問です。期間中に私たちは、新しい両国関係に達してきました。すなわち、建設的戦略安定関係です」

トランプ大統領

「これは信じられないほどの訪問でした。多くの良い結果をもたらし、両国にとって素晴らしい貿易協定を結ぶことができたと思います」

トランプ氏は会談の冒頭「イランについて我々は非常に似た感覚を持っている」と強調しました。中国側も15日、ホルムズ海峡について「できるだけ早く航路を再開し、共に世界の生産チェーンの安定と円滑さを守るべきだ」とコメントしました。

トランプ氏は14日、晩さん会のスピーチで、習主席夫妻を9月にホワイトハウスに招待することを明らかにするなど、今年だけで会談が最大4回行われる可能性があります。