俳優で歌手の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。大学生時代の過ごし方を明かした。

番組では山下の年表を振り返り、同局系ドラマ「コードブルー」撮影時に明治大学を卒業したと紹介された。

ハライチの岩井勇気は「山下さん大学の友だちもいたってことですか？」と聞くと、山下は「もちろんです」と答えた。

岩井は「でももう“山P”じゃないですか」と反応すると、山下は「そうですね。普通に遊んでました。石川県とかから出てきたサッカー部の男とかと、すんごい狭い明大前近辺の家泊まって…みたいな」と明かした。

岩井は「信じられないんだけど」と驚いた。

山下は「コンビニで缶チューハイ買ってみたいな」と明かすと、岩井は「そんなんやってんすか！」と驚いた。

澤部佑は「バレるはバレるじゃないですか」と聞くと、山下は「なるべくバレたくないって思ってたんで、すごいスウェットとかで通ってました。目立たないように。スウェットにサンダルでとか。僕船橋出身なんですけど“船橋感”出して…」と明かした。

山下は「サンダルにスウェットがいいみたいな」と当時の流行を話すと、澤部も「ありましたね当時」と共感した。