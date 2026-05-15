感謝を伝えるとき大切なことは何か。『いい人はうまくいく』（すばる舎）を出したプロデューサーの長倉顕太さんは「感謝にも質がある。ただ『ありがとう』を連呼しても、解像度が低ければ相手に届かない」という――。

■超一流が使っている「陰褒め」のチカラ

人を褒めることは、最高の贈与だ。

しかし、面と向かって褒めるのは少し照れくさいし、場合によっては「お世辞じゃないか」「何か魂胆があるんじゃないか」と疑われることもある。

そこで使えるのが、「ウィンザー効果」を利用した「陰褒(かげぼ)め」だ。ウィンザー効果とは、「第三者から伝え聞いた情報は、信憑性(しんぴょうせい)が増す」という心理効果のこと。

私があなたに直接「君は天才だね」と言うよりも、あなたの友人が「あの人が『あなたは天才だ』って言ってたよ」と伝えてくれたほうが、より強く信じるはず。

直接の言葉には利害関係が含まれてしまうが、第三者経由の言葉には「客観的な事実」というニュアンスが付加されるからだ。

褒めたい相手であるAさんがいる場合、Aさん本人ではなく、Aさんと仲の良いBさんや、Aさんの上司であるCさんの前で、Aさんを褒めちぎる。

「Aさんの企画書、本当に素晴らしかったですよ」

「Aさんのおかげで、プロジェクトが成功しました」

こうして放たれた賞賛の矢は、いずれ回り回ってAさんの耳に届く。しかも、噂話として増幅され、客観的な評価という箔がついて届く。

本人のいないところで悪口を言う人は最低だが、本人のいないところで褒める人は最高なのだ。直接褒めるのは一流、陰で褒めるのは超一流だ。

褒め言葉は、第三者に伝えてもらう

■相手の心を震わせる質の高い感謝とは

さらに上級編として効果的なのは、解像度を上げること。

「ありがとう」と言うことは大切だが、ただロボットのように「ありがとう」を連呼していればいいわけではない。感謝にも「質」がある。

多くの人の感謝は、解像度が低すぎる。

「昨日はありがとうございました」

「いろいろとお世話になりました」

これでは、何に対して感謝しているのか伝わらない。「とりあえず言っておけばいいだろうと思っているな」と思われてしまうかもしれない。

相手の心を震わせる感謝とは、「超・具体的」な感謝。「ありがとう」の後に、必ず「理由」を添えるべきだ。

×「資料作成、ありがとう」

○「この前の資料、特に3ページのグラフの見せ方がわかりやすくて助かったよ。

忙しい中、あそこまで丁寧につくり込んでくれてありがとう」 ×「昨日の食事会、ありがとうございました」

○「昨日はご馳走様でした。特に○○さんが話してくれた、あの失敗談には勇気をもらいました。お店のチョイスも最高で、久しぶりにリラックスできました」

後者のほうが、「あ、この人はちゃんと私の仕事を見てくれている」「私の話を聞いてくれている」と感じるはずだ。

写真＝iStock.com／jariyawat thinsandee ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jariyawat thinsandee

■解像度の高い「ありがとう」の3要素

感謝の解像度を上げるコツは、「固有名詞」と「数字」と「感情」を入れること。

「3ページのグラフ（固有名詞・数字）」

「勇気をもらいました（感情）」

具体的に言及されると、人は「自分のこだわりや努力が報われた」と感じる。

部下を褒めるのがうまい上司ほど、褒め言葉の中に「具体性」がある。

「君のメールは、いつも簡潔でわかりやすい。特に、件名の付け方がうまい。何が書いてあるか、一目でわかる」

「君の報告書は、結論が最初に書いてあるから読みやすい。忙しいときでも、すぐに内容を把握できる」

こうした具体的な褒め言葉が、部下のモチベーションを高める。そして、それを意識するためには、部下をよく見ていなければならない。部下に興味を持たなければいけない。

それが、結果的に良い関係を生むからだ。解像度の高い感謝は、相手の記憶に刻まれる。

「この人だけは、私の本当の価値をわかってくれている」、そう思ってもらえれば、その人はあなたの最強の味方になってくれる。部下だけではなく、みなそうなのだ。

具体的に感謝を伝えると、人は「自分が報われた」と感じる

■相手に感動をもたらす“褒め”ポイント

また、結果以外を褒めることも大切だ。多くの人は、「結果」を褒める。

「契約取れてすごいね」

「売り上げ達成おめでとう」

もちろん、これもうれしいだろう。しかし、結果は誰の目にも明らかで、他の人も褒めているはずだ。それに、結果は出ないときもある。

だからこそ、プロセスを褒めよう。

「契約おめでとう。でも私は、君が先月から足繁く先方に通って、関係性をつくっていたのを知っているよ。その泥臭い努力が実ったんだね」

「このレポート、すごく読みやすい。でも私が感心したのは、ここの図表をつくるのに、時間をかけたことがわかること。この丁寧さが、君の強みだよ」

結果が出るまでには、必ずそこに至るまでの苦労、葛藤、工夫、準備といった「水面下のプロセス」がある。

本人は、実は結果そのものよりも、このプロセスのほうを認めてほしいと思っていることが多い。

「誰も気づいてくれないと思っていた、あの苦労を、この人は見てくれていた！」

この感動は強烈だ。プロセスを褒められると、人は「理解された」と感じる。

ある料理研究家の方が、次のようなことを言っていた。

「結果は氷山の一角。海面下に隠れている巨大なプロセスにダイビングして、そこに光を当てて感謝を伝える。それが、真のリーダーであり、愛のあるギバーだ」

相手を感動させる秘訣は、苦労、葛藤、工夫、準備を褒めること

写真＝iStock.com／Tran Van Quyet ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tran Van Quyet

■相手が期待通りに動いてくれるフレーズ

「君は仕事が早いね」、この一言が本当に相手の仕事を早くする。

これを、心理学では「ラベリング効果」と呼ぶ。人は、自分に貼られたラベルに沿った行動を取るようになる、という現象だ。

たとえば、ある生徒に「君は数学が得意だね」と言い続けると、その生徒は本当に数学が得意になる。なぜなら、「自分は数学が得意だ」というセルフイメージが形成され、そのイメージに沿った行動（数学の勉強を頑張る）を取るようになるからだ。

人を褒めるときは、「結果」だけでなく、「能力」や「性格」を褒めるのも効果的だ。

「今回のプレゼン、良かったよ」【結果を褒める】

よりも、

「君は、プレゼンがうまいね」【能力を褒める】

のほうが、強力だ。

後者は、「あなたにはその能力がある」というラベルを貼ることになる。そして、相手は、そのラベルに応えようとする。

期待されると、人は期待に応えようとする。

相手の潜在能力を信じ、それを引き出すためにラベリング効果を使ってみてほしい。「君は○○がうまいね」「君は○○が得意だね」と積極的に伝えよう。その言葉が、相手の可能性を開花させる。

「○○さんって△△だよね」と伝えると、人は期待に応えようとする

■相手に好感を与える絶妙の「法則」

行動経済学に、「ピーク・エンドの法則」という理論がある。

「ピーク・エンドの法則」を1999年に発表した心理学者、行動経済学者のダニエル・カーネマン（1934〜2024）（写真＝nrkbeta／CC-BY-SA-2.0／Wikimedia Commons）

人は、ある出来事の印象を、「最も感情が動いたとき（ピーク）」と「最後（エンド）」の記憶だけで判断する、というものだ。

つまり、どれだけ途中がグダグダでも、最後さえ良ければ、全体の印象は「良い思い出」として残る。

逆に、どれだけ楽しい時間を過ごしても、最後が最悪だと、すべてが台無しになる。

長倉顕太『いい人はうまくいく』（すばる舎）

商談の帰り際、デートの別れ際、飲み会の解散時……。ここで、最高の感謝と笑顔を相手に見せよう。

多くの人は、用件が終わると気が抜けてしまう。エレベーターが閉まる瞬間、スマホを見たり、真顔に戻ったりしていないだろうか？ 相手は見ているのだ。閉まりかけた扉の隙間から、あなたの気が抜けた顔を。

最後まで気を抜いてはいけない。姿が見えなくなるまで、深くお辞儀をする。タクシーが見えなくなるまで、手を振り続ける。「今日は本当に楽しかったです！」と、最後に改めて目を見て伝える。

別れ際に一度振り返って会釈するだけで、その日の評価は覆る。

「なんて礼儀正しい人なんだ」「また会いたいな」、その余韻を残すこと。それが、次の再会への予約チケットになる。

「ピーク・エンドの法則」を使うと、あなたの評価は上がる

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長倉 顕太（ながくら・けんた）

作家、プロデューサー、編集者

1973年、東京生まれ。学習院大学卒業後、職を転々としたあと28歳のときに出版社に転職し、編集者としてベストセラーを連発。編集者として企画・編集した本は10年間で1000万部を超える。独立後は8年間にわたりホノルル、サンフランシスコに拠点を移して活動し、現在は本や著者のプロデュース、教育事業に関わっている。著書には、20万部のベストセラー『移動する人はうまくいく』『本を読む人はうまくいく』（共にすばる舎）、『親は100％間違っている』（光文社）、『豊かな人だけが知っていること』（あさ出版）、『誰にも何にも期待しない』（ソシム）、『人生は28歳までに決まる！』（イースト・プレス）など多数。最新情報は各種SNS（X、Instagram、note、YouTubeなど）で配信中。©写真：Portrait by THE PORTRAITS

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（作家、プロデューサー、編集者 長倉 顕太）