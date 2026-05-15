【漢字クイズ】「小釿」はなんて読む？見た目以上に難しい山形県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「小釿」はなんて読む？
「小釿」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、山形県の地名です。
いったい、「小釿」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こじゅうな」でした！
小釿は、小釿は山形県西村山郡大江町に位置しています。
そんな小釿のある大江町は、山形県のほぼ中央部、村山平野の西部にあり、朝日連峰や最上川に囲まれた自然豊かなまち。
町内では、りんごやラ・フランス、ぶどうなどの果樹栽培も盛んで、のどかな景色と実りの豊かさを感じられます。
東京までも新幹線で3時間半ほどと、アクセスの良さも魅力のひとつですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『大江町公式サイト』
ライター Ray WEB編集部