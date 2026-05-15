ゴンチャ「TEACRAFT」第2弾♡マスカット＆ピーチ香る凍頂烏龍が登場

ゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」から、第2弾となる「マスカット＆ピーチ凍頂烏龍」が2026年5月21日（木）より期間限定で登場♡台湾四大銘茶のひとつ“凍頂烏龍茶”に、マスカットの爽やかさとピーチのやさしい甘みを重ねた、初夏にぴったりのフレーバーティーです。香り豊かなドリンクとクッキーで、特別なティータイムを楽しめます♪

フルーツ香る凍頂烏龍が新登場

TEACRAFT第二弾として発売される「マスカット＆ピーチ凍頂烏龍」は、台湾茶の中でも人気の高い凍頂烏龍茶をベースにした華やかな一杯。

澄んだ黄金色のお茶に、マスカットの清涼感あふれる香りと、桃のふくらみのある果実味を重ね、軽やかな後味に仕上げています。

ラインナップは全4種類。

ストレートティーのほか、ミルクティー、アーモンドミルクティー、ミルクフォームを合わせた“ミルフォティー”も登場します♡

マスカット＆ピーチ凍頂烏龍ミルフォティー

ICED：S 380円／M 430円／L 520円(税込)

HOT：S 380円／M 430円(税込)

マスカット＆ピーチ凍頂烏龍ティー

ICED：S 290円／M 340円／L 430円(税込)

HOT：S 290円／M 340円(税込)

マスカット＆ピーチ凍頂烏龍ミルクティー

ICED：S 440円／M 490円／L 580円(税込)

HOT：S 440円／M 490円(税込)

マスカット＆ピーチ凍頂烏龍アーモンドミルクティー

ICED：S 490円／M 540円／L 630円(税込)

HOT：S 490円／M 540円(税込)

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“ミルフォティー”で味変を楽しむ♡

TEACRAFTおすすめの飲み方は、ストレートティーに濃厚なミルクフォームを合わせた「ミルフォティー」。

まずはミルクフォームだけを味わい、その後お茶と混ぜながら飲み進めることで、味わいの変化を楽しめます。

甘じょっぱいミルクフォームが凍頂烏龍茶に溶け合い、すっきりしたお茶がまろやかでクリーミーな味わいへ変化。

お茶本来の香りとフルーツの余韻を、より深く堪能できる一杯です♪

追加トッピングは、ミルフォティーが2つまで、その他ドリンクは3つまで可能。自分好みにカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。

ティータイム彩る限定クッキーも♡

価格：220円(税込)

ドリンクと相性抜群の「クッキー（ピーチ、アールグレイ）」も同日発売。

桃の甘い香りが広がるしっとりほろほろ食感のピーチクッキー2枚と、華やかなアールグレイ香るサクサク食感のクッキー1枚をセットにした贅沢な内容です。

※ピーチクッキーの使用原材料の一部に洋酒を使用しております。

【発売日】2026年5月21日（木）

【販売店舗】国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗がございます。

初夏のご褒美ティータイムを楽しんで♡

フルーツの爽やかな香りと、凍頂烏龍茶の上品な味わいが重なったゴンチャの「TEACRAFT」新作。ミルクフォームで変化する味わいや、香り豊かなクッキーとの組み合わせなど、五感で楽しめるティー体験が魅力です♡初夏のお出かけやリラックスタイムのおともに、季節限定の特別なお茶をぜひ味わってみてください♪