「今日はユウティン先生です」人気女子プロのレッスン会に話題集中！ 「試合とは一味違う優しい笑顔」に受講希望者続出
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「今日はユウティン先生です」と記すと、イベントの参加者を前に指導する姿を投稿した。
【写真】ミニスカートが超お似合い スタイルも抜群のセキ・ユウティン（全9枚）
ユウティンが先生を務めたのは「Descente Golf CHILL CAMP」だ。ゴルフウェアブランドのデサントが主催するもので、プロによるレッスン会やファンとの交流を目的とした人気イベントで、これまでも各地で開催されてきた。この日のユウティンは爽やかなブルーのシャツに白いプリーツスカートを着用。参加者の前でスイングを披露したり、ハイタッチを交わしたり、自身の大きな写真パネルの前に立つ写真などを公開した。この投稿を見たファンは「ユウティン先生のレッスン受けたい」「綺麗です…見惚れてしまいました」「試合とは一味違う優しい笑顔」などとコメントしていた。ユウティンは昨年のファイナルQTで44位だったため、前半戦の出場回数には制限がかかっている。これまで4試合に参戦し、予選通過は2試合。第1回リランキングに向けた順位も現在は56位だ。中盤戦への出場権を獲得するためにも、来週以降の「ブリヂストンレディス」「リゾートトラストレディス」など、出場機会を得た大会での上位進出を目指していく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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