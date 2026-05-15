睫邂ι韻鳩螳羯蹐首位発進 政田夢乃、吉田鈴ら3位
＜Sky RKBレディスクラシック 初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。睫邂ι韻鳩螳羯蹐「66」をマークし、6アンダー・首位タイ発進を決めた。
【写真】この表情、クセになる 政田夢乃のぷく顔
5アンダー・3位タイに政田夢乃、吉田鈴、テレサ・ルー（台湾）、ジ・ユアイ（中国）。4アンダー・7位タイには小祝さくら、桑木志帆、阿部未悠、福田萌維、ルーキーの鳥居さくらが続いた。2週連続優勝を狙う河本結は3アンダー・12位タイ。昨年覇者の神谷そらは1アンダー・28位タイ、女王・佐久間朱莉はイーブンパー・44位タイで滑り出した。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。【第1ラウンドの上位成績】1位：睫邂ι院-6）1位：穴井詩（-6）3位：政田夢乃（-5）3位：吉田鈴（-5）3位：テレサ・ルー（-5）3位：ジ・ユアイ（-5）7位：小祝さくら（-4）7位：桑木志帆（-4）7位：阿部未悠（-4）7位：福田萌維（-4）7位：鳥居さくら（-4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Sky RKBレディスクラシック 初日の結果
【前夜祭フォト】ギャップがすごい… 吉田鈴＆政田夢乃のドレス姿
睫邂ι院．廛蹈侫ール＆成績
〈連続写真〉手元が“ストン”と落ちる 睫邂ι韻旅眄催戰轡腑奪
竹田麗央が好発進 米女子リーダーボード
【写真】この表情、クセになる 政田夢乃のぷく顔
5アンダー・3位タイに政田夢乃、吉田鈴、テレサ・ルー（台湾）、ジ・ユアイ（中国）。4アンダー・7位タイには小祝さくら、桑木志帆、阿部未悠、福田萌維、ルーキーの鳥居さくらが続いた。2週連続優勝を狙う河本結は3アンダー・12位タイ。昨年覇者の神谷そらは1アンダー・28位タイ、女王・佐久間朱莉はイーブンパー・44位タイで滑り出した。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。【第1ラウンドの上位成績】1位：睫邂ι院-6）1位：穴井詩（-6）3位：政田夢乃（-5）3位：吉田鈴（-5）3位：テレサ・ルー（-5）3位：ジ・ユアイ（-5）7位：小祝さくら（-4）7位：桑木志帆（-4）7位：阿部未悠（-4）7位：福田萌維（-4）7位：鳥居さくら（-4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Sky RKBレディスクラシック 初日の結果
【前夜祭フォト】ギャップがすごい… 吉田鈴＆政田夢乃のドレス姿
睫邂ι院．廛蹈侫ール＆成績
〈連続写真〉手元が“ストン”と落ちる 睫邂ι韻旅眄催戰轡腑奪
竹田麗央が好発進 米女子リーダーボード