“見た目と感覚のズレ”の中で「2つで抑えられた」 原英莉花が日本勢2番手の9位発進
＜クローガー・クイーンシティ選手権 初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞2戦連続トップ10入りを果たしている原英莉花が、今大会も安定した滑り出しを見せた。3バーディ・2ボギーの「69」で回り、日本勢2番手となる1アンダーの9位タイ発進。首位とは3打差と、上位をうかがう位置で初日を終えた。
【写真】まだあどけない？ プロテスト合格時の原英莉花
「最後ボギーを打ってしまいましたけど、2つで抑えられたのはよかったかなとは思います」前半15番でボギーが先行したが、すぐさま16番でバウンスバック。続く17番でもバーディを奪い、一気にアンダーパーへ持ち込んだ。「今日良かったところと言えば、その2ホールかなって感じですね」嫌な流れを引きずらず、すぐに取り返したあたりに現在の安定感がにじむ。最終ホールのボギーには「オーバーパーの時間が少なかったのですごくよかったかなと思う」と、苦しい時間帯を最小限に抑えられたことを評価した。ショット面では、とりわけ100ヤード以内のショットが光った。フェアウェイキープ率は50％（7/14）に対し、パーオン率は77.7％（14/18）。「アイアンショットの縦距離は比較的合ってましたし、16番とかはちょっと右に逃げたんですけど、距離感は合ってたので、よかったかなと思います」と話す。今季はショットの精度向上が好調の要因にもなっている。自身も「距離感が合ってきてるのでそこは大きいのかなっていうところと、ティショットも悪いながらにコース内にちゃんといる」と手応えを口にした。一方で、舞台となるドナルド・ロス設計のコースには警戒感も隠さない。特にグリーンについては、「結構グリーンがボコボコしてて難しい」と表現し、パット数は“31”だった。「傾斜は3パーセントぐらいあるんじゃないかって思うんですけど、全然転がってくれなくて、ちょっと見た目と感覚のギャップっていうのは結構ありました」。同じく首位発進を決めた竹田麗央もグリーン周りの難しさを口にしており、選手たちを悩ませるセッティングとなっている。「しっかり上位で予選クリアして、いいところで戦っていけるように頑張りたいなと思います」。直近2試合はいずれも9位と安定感が増している。3戦連続トップ10入りはもちろん、その先の優勝争いにも期待がかかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの結果
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