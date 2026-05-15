ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演したYUTA（中本悠太）（C）AbemaTV,Inc.

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　韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演した。

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　同番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明のうわさを“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。

　今回は「真実だったら怖すぎるヒトコワクイズSP」と題し、元暴力団員、日本を代表するアーティスト、元国民的アイドルが明かす“ヒトコワ”エピソードをクイズ形式で深掘り。スタジオには、YUTAのほか、矢口真里、てんちむ、AK-69、瓜田純士らが登場し、実際に体験した恐怖エピソードを赤裸々に語った。

　YUTAは、過激なファンによる被害を告白。「携帯番号を変えたら“なんで変えたの？”ってファンから連絡が来たり、全裸の写真と一緒に“私はいつでも準備できているわよ”って送られてきたこともあります」と明かし、一同騒然となる。

　さらに、「メンバーと暮らす寮の前に30人くらいファンが張っていて、電動キックボードで追いかけられた」と、壮絶なエピソードも披露。トークの最後には、「3日前にもありました」とさらりと明かす場面もあり、スタジオからは「えぇぇ!?」「私生活もないんだな」と驚きの声が上がった。