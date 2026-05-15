新郎新婦が永遠の愛を誓ったり、親族や友人から祝われたりする結婚式は、人生の大きな節目として行われてきました。

しかし近年、経済的理由や価値観の多様化などで挙式や披露宴を行わない人も増え、「ナシ婚」と呼ばれています。あなたは「結婚式」を必要だと思いますか。

［Ａ論］祝福・感謝の場として必要…泣き・笑い、幸せを実感

リクルートブライダル総研が２０２５年に、過去１年間に結婚した２０〜４９歳の既婚者約８００人を対象にインターネットで実施した「結婚マーケット調査」によると、挙式した人は４８・９％、披露宴やウェディングパーティーを開いた人は４３・１％でした。

東京都の公務員、町田菜々子さん（２７）は昨年７月、都内のホテルで式を挙げ、披露宴には約８０人を招きました。披露宴では、お色直しで再入場する際、会場のドアが開くと参加者から次々と祝福の声をかけられ、町田さんの感動は最高潮に達しました。

バージンロードに憧れを持っていた町田さんにとって「式や披露宴をしない」という選択肢はありませんでした。費用は約６００万円と高額でしたが、「あの日をまた経験したいと思うくらい幸せだった」と話します。

結婚式は新郎新婦だけのものではなく、両家の絆を深めたり、お世話になった人や友人らに感謝を伝えたりする場でもあります。

結婚式場で働き、新郎新婦の身の回りのお世話やエスコートを行う介添人を約３００回行ってきた埼玉県の鈴木佳子さん（５９）はいくつもの感動的なシーンに立ち会いました。鈴木さんは「ドレス姿の新婦と車椅子の祖母が泣きながら抱き合う姿にはもらい泣きしました」と話します。

東京都の大西洋光さん（７０）は、「３９年前に式を挙げた時は自分たちが主役だと思っていたが、その後、他の式で親たちが感極まる姿を見て、本当の式の主役は親だと悟った」と話します。ただ、大西さんの３人の子はいずれも結婚の際に式を挙げず、「自分も親として式を迎える日が来ると期待していた。内心は、さみしかった」と残念がっています。

出席したことで結婚への意識が強まる人もいます。同総研が過去１年間に結婚式にゲストとして出席した未婚者に、出席後の恋愛や結婚に対する気持ちを尋ねたところ、恋愛したい気持ちが高まったと「思う」と答えた人は４９・２％でした。挙式や披露宴を実施したい気持ちが高まったと「思う」は５５・７％でした。

結婚式の捉え方について、リクルートの結婚情報誌「ゼクシィ」統括編集長の日置香那子さん（４５）は「参列経験がある方が、式を挙げたい気持ちは高まる。両親の勧めや一言で、気持ちが変化する場合もある」とした上で、結婚式の意義については「新郎新婦が自分たちを心の底から肯定でき、参加者と共に幸せな気持ちや祝福を共有できる、唯一無二の場だ」と強調しています。

［Ｂ論］実利重視、出費抑え…旅行・住居購入に充て

「結婚式より旅行や教育に資金を投入したかった」。埼玉県の中前佳子さん（３７）から届いた投書です。

結婚情報サイトを運営する「マイナビウエディング」が２０２５年に、過去１年間に結婚した２０〜４９歳の１１１５人（男性４１９人、女性６９６人）を対象に実施したインターネット調査によると、「結婚式を挙げていない・挙げる予定はない」と答えた人は２６・３％でした。２３年の調査では１６・５％、２４年は２１・７％と「ナシ婚」が増えています。

２５年調査で結婚式を挙げない理由を複数回答で尋ねると、１位は「他のことにお金をかけたかった」４３・０％で、続いて「準備が面倒」２５・０％、「興味がわかなかった」２４・３％、「結婚式を行うための資金がなかった」２１・５％などの順でした。

円安などによる物価高で厳しい経済状況です。不動産経済研究所によると、２５年の東京２３区の新築マンションの平均価格は１億３６１３万円で、過去最高を更新。子ども１人を育てる場合、大学卒業までにかかる教育費の目安は、一般的に約１０００万円とされます。昨年結婚した東京都に住む３０代女性は式を挙げずに、都内にマンションを購入しました。現実を見据え、結婚式や披露宴の出費を抑えたいと思う人は少なくないようです。

今年２月に結婚した千葉県の女性（２８）も、式は挙げず、ドレス姿で記念撮影だけをする「フォトウェディング」にしました。都内のスタジオで行った撮影には親族らも参加。料金は４０万円ほどで、一般的な結婚式の平均単価約３００万円（マイナビウエディング調べ）に比べると安く抑えられました。

女性はそのお金をアメリカへの新婚旅行の費用に充てるつもりですが、お金だけではなく「自分が主役になって前に出るのが恥ずかしかった」と言います。

実は、こうした考えは若い世代では珍しくないようです。結婚式場相談サービス「トキハナ」が、既婚の２０〜３０歳代に行ったアンケートでは、過半数が「主役になるのは嫌だ」と感じていたそうです。

同社が２５年に全国の高校・大学生２１９人を対象に行ったアンケートでは、結婚式を挙げたいと「思う」は６割を超え、「思わない」は２割を下回りました。「思わない」と答えた人に理由を尋ねてみると、「人前に立つのが恥ずかしい・苦手だから」が「費用が高そうだから」や「そもそも結婚式に憧れがないから」などを上回りました。同社の担当者は「注目を浴びることが心理的なハードルになっている」と話します。

「６月婚」ホテルが仕掛け

結婚式は、時代とともに形式や演出、実施場所など様々な面で変化を続けてきました。

平安時代は、男性が女性の家に通ったり、泊まったりして男女関係を築きました。結婚式も女性側の家で行いました。嫁入りの形での結婚は、武家が力を持った鎌倉時代からとされています。

日本の結婚式は欧米諸国とは異なり、当事者の信仰や思想に関係なく、神式、仏式、キリスト教式など宗教儀式を模したスタイルを自由に選択して行われます。

ホテルや専門式場での披露宴を重視するスタイルが定着したのは、高度経済成長期です。「６月に結婚した花嫁は幸せになれる」との、欧州の言い伝えに由来するとされる「ジューンブライド」が浸透したのもこの頃です。結婚式の需要が少ない梅雨の対策として、ホテル業界が使い始めました。

バブル経済期には、新郎新婦がゴンドラやヘリコプターで登場するなど、派手な演出が目立ちました。その後、レストランウェディングや海外挙式など、価値観の変化にともない多様化しています。

上田短期大学の増田栄美教授（経済学・ブライダル産業）は、「戦後の高度経済成長期では、地方から出てきた若者が、生涯のパートナーを見つけて立派に成長した姿を親に見せるなど『成功の証し』としての結婚式が一気に増えた。現在は、結婚が『家』同士から『個人』間のものという意識に変化し、一昔前の結婚式の形が今では当たり前ではなくなっている」と指摘します。（世論調査部 大津杜都、松岡妙佳）

［情報的健康キーワード］ダークウェブ

巨大なインターネット空間のうち、特殊な方法を用いないとたどりつけない領域を「ダークウェブ」と言います。グーグルなどで検索しても、ダークウェブ上の掲示板などのサイトは表示されません。

発信元を匿名化するソフトウェアが使われ、様々な犯罪に悪用されています。ハッカー集団がサイバー攻撃で窃取した大量の個人情報が公開されたり、マルウェア（悪意あるプログラム）の取引に活用されたりしています。興味本位で接続するのは、マルウェア感染や犯罪に巻き込まれるリスクがあり、危険です。

各国の警察当局やセキュリティー会社は、ダークウェブの監視を強化しています。国際捜査も行われており、サイバー攻撃で企業から情報を窃取し、ダークウェブ上で公開していた国際ハッカー集団が摘発されています。