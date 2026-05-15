ドル円１５８．４０近辺、ユーロドル１．１６４０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は158.40近辺、ユーロドルは1.1640近辺での推移。ドル円は東京市場での上昇を解消している。東京早朝の158.30付近を安値に、東京午後にかけては158.67付近まで高値を伸ばした。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに反落し、158.35付近まで押し戻されている。前日NY終値158.37レベル付近に落ち着いた格好。



ユーロドルは東京早朝の1.1674付近を高値にロンドン朝方には1.1632付近までほぼ一貫して下落した。ただ、ロンドン時間に入ると1.1640台まで小幅に買戻しが入った。



ユーロ円は上値重く推移。東京朝方の184.84付近を高値にロンドン朝方には184.50台へと軟化。ロンドン勢参入後には184.33付近まで一段安となった。



きょうは調整ムードが強い。NY原油先物が103ドル台後半まで買われる動きに、世界的に長期債利回りが上昇している。米10年債利回りは4.49％付近から4.53％台へと上昇している。株式市場は中東リスクの長期化やインフレ圧力持続を嫌気して、アジア市場に続いて欧州市場でも軟調に推移している。



USD/JPY 158.43 EUR/USD 1.1638 EUR/JPY 184.38

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