１５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４２．５３ポイント（１．０２％）安の４１３５．３９ポイントと続落した。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。年内の米利上げ観測がくすぶっていることや、週明けに中国経済統計が集中して公表されることも気がかり材料だ。好材料の出尽くし感も意識される。米中首脳会談に関しては、１５日午後、２日間の日程を終えた。これまでに伝わった内容は、初日の１４日とほぼ変わっていない。貿易問題を巡っては、習近平・国家主席が「貿易関係の安定で一致し、多くの成果が得られた」と語り、トランプ米大統領は「素晴らしい通商合意だった」と絶賛している。貿易戦争休戦の維持や、両国間の通商拡大などで合意したもようだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が７．５％安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が７．４％安、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が５．８％安、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が５．３％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が３．６％安、プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン市景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が３．５％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が６．５％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．７％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

軍需産業株も安い。衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が４．９％、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が４．０％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が３．０％、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が２．８％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が２．０％ずつ下落した。

金融株もさえない。厦門銀行（６０１１８７／ＳＨ）が２．５％安、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．３％安、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が２．５％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が１．８％安、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が３．０％安、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が１．２％安で取引を終えた。素材株、運輸株、不動産株、消費関連株、医薬株なども売られている。

半面、石油・石炭株の一角はしっかり。中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．３％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が１．２％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が４．４％、エン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）が４．１％ずつ上昇した。そのほか、自動車株も物色されている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．２４ポイント（０．４３％）高の２８９．３４ポイント、深センＢ株指数が１．１１ポイント（０．１０％）安の１１４１．７４ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）