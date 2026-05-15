日本サッカー協会（JFA）は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。森保監督第2次政権で背番号10を背負うMF堂安律（フランクフルト）は順当に選出。SNSを通じて「再び、このチームの一員としてW杯の舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と気持ちを高めた。

堂安は22年W杯カタール大会でドイツ、スペイン相手に得点をマーク。それでも負ければ終わりの決勝トーナメント1回戦でクロアチアにPK戦で敗れて悔しい思いをした。その一因として「所属チームの経験値。大舞台の匂いを嗅いでいるかどうか。それが多くなれば拮抗した試合でも勝てる。技術的な差はないけど、負けたのはそこにある」と口にしたこともある。

あれから4年。今季はドイツ名門フランクフルトでプレーし、欧州CLも経験した。森保ジャパンでは主将マークを巻くなどさらに成長したレフティーが本田圭佑、岡崎慎司に続く日本人3人目のW杯2大会連続ゴールで目指す「優勝」に導く。