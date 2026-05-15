声優の古川登志夫さんが、先月18日に亡くなったことがわかった声優の山崎和佳奈さんを、自身のXで偲びました。



【写真を見る】【 古川登志夫 】声優・山崎和佳奈さんを追悼「あのエクボの笑顔に、もう会えない…」『名探偵コナン』山村ミサオ役で共演



古川さんは「和佳奈ちゃんの訃報、って……そんな！」「ずいぶんたくさんの仕事、一緒にやったよねえ…」と振り返りました。

そして「柴田秀勝さんご夫妻や山口奈々さんと一緒に、バリにも遊びに行ったよね」と、旅行の際と思われる写真も投稿。「あのエクボの笑顔に、もう会えない…」と山崎さんを偲んでいます。









古川さんは「遠藤周作《沈黙の碑》の碑文『人間がこんなに哀しいのに 主よ 海があまりに碧いのです』が脳裡をめぐる…」と心中を吐露。「謹んで哀悼の意を表します」と結んでいます。

古川さんは『名探偵コナン』シリーズで「山村刑事」役として、「毛利蘭」役を務める山崎さんと共演。その他多くのアニメシリーズなどで活躍を共にしていました。

【担当：芸能情報ステーション】