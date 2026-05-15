女優の草笛光子さんが自身のインスタグラムを5月15日に更新し、佐藤愛子さんを追悼しました。



【写真を見る】【草笛光子】 102歳で4月に老衰で死去した作家・佐藤愛子さんを追悼「またお会いできる日までしばらくさようなら」



「佐藤愛子さんへ」と題し、「本当にさみしいです。この時「あなたが、私を演じるのも悪くないわね」と言ってくださってうれしかった。」と、当時を振り返りました。





「私もまもなくそちらに行きますので、その時はたくさんおしゃべりして、愚痴も言いたい放題、時間を忘れて笑いあいましょう。」「またお会いできる日までしばらくさようなら。心からお悔やみ申し上げます。」と綴り、佐藤さんとの写真と共に投稿しました。





草笛さんは90歳の時、直木賞をはじめ数々の賞を受賞した、佐藤さんのベストセラーエッセイ集「九十歳。何がめでたい」（2024年）を実写化した映画に主演。作家の佐藤愛子役を演じた草笛さんは "楽しい映画になっているはずですので、映画館でぜひご覧ください" と、当時挨拶していました。







【担当：芸能情報ステーション】