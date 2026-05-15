福井がモサクダミロラと内藤英真の退団発表…Bワン参入控え今オフ8選手が退団決定

5月15日、B2東地区に所属する福井ブローウィンズは、モサクダミロラと内藤英真が契約満了に伴い退団することを発表した。両選手は同日15時に自由交渉選手リストへ公示される。

24歳のモサクは、193センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。スラムダンク奨学金第13回生として渡米した経験を持ち、2022－23シーズンに新潟アルビレックスBBでBリーグデビューを果たした。翌2023－24シーズンに茨城ロボッツへ移籍し、2シーズンを過ごしたのち、今シーズンから福井に加入。レギュラーシーズンは全60試合に出場し、平均19分30秒のプレータイムで6.7得点、2.6リバウンド、3.4アシストを記録した。

21歳の内藤は、182センチ84キロのポイントガード。中学卒業後にアメリカのIMGアカデミーへ進み、昨シーズン途中に特別指定選手として福井に加入した。プロ1年目となった今シーズンはレギュラーシーズン49試合に出場し、平均6分46秒のプレータイムで1.4得点、0.9アシストを記録した。

来シーズンからBワンに所属する福井は、ここまで満田丈太郎、細谷将司、藤澤尚之、小阪彰久、ペリー・エリスの退団を発表している。今シーズン限りで引退するライアン・ケリーも含め、今回のモサク、内藤で退団決定者は8名となり、Bワン参戦へ向けたチーム再編が進められている。

今回の発表に際し、両選手が寄せたコメントは以下のとおり。

◆■コメント全文

▼モサクダミロラ



「この度、福井ブローウィンズを退団することになりました。まずはこれまで支えてくださった全ての皆様に、心から感謝します。このチームで過ごした時間は、自分にとって本当に濃く、かけがえのないものでした。嬉しいことも悔しいことも含めて、そのすべてが今の自分を作ってくれたと感じています。そして今シーズンは、怪我なく60試合すべてに出場することができました。これまで怪我に悩まされる時期もありましたが、今年はポイントガードとしての役割を最後まで全うできたことをとても嬉しく思っています。まだまだ未熟な自分ですが、この経験を無駄にすることなく、これからも感謝の気持ちを忘れずに前に進み続けていきます。福井で応援していただいた時間は、一生忘れません。本当にありがとうございました」

▼内藤英真



「この度、リリースにもありました通り、契約満了に伴い、福井ブローウィンズを退団することになりました。昨シーズン途中からの加入にもかかわらず、温かく迎えてくださったBWZRSの皆様、本当にありがとうございました！この一年半で、とても貴重な経験をさせていただき、自分自身も成長できたと感じています。素晴らしい先輩方やスタッフの皆さんに囲まれ、この福井の地でプロキャリアをスタートできたことを心から嬉しく思います！応援してくださった皆様、本当にありがとうございました！Appreciate you all once again!Go Blowinds」





【動画】福井が熱戦を繰り広げたプレーオフQF第2戦ハイライト