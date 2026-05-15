CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演するライブ『be NEXT～Summer Live 2026～』が、8月10日から17日にかけて東京 NEW PIER HALLで開催される。

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本公演は、TOBE所属の若手アーティストによるライブイベント。8月10日から13日まではCLASS SEVENが、8月15日から17日まではwink first（TRAINEE）／TRAINEEが出演する。後半3公演についてはIMP.の佐藤新がプロデュースを担当する。

佐藤新は「お話を頂いた時はびっくりしましたが、TRAINEEだけで届ける初めてのライブという大切な機会に関わらせていただけることをとてもありがたく思い、今回このお話を受けさせて頂きました」とコメントしている。

あわせて、TOBEのコンテンツ『とべばん』が、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEら若手アーティストを中心とした『とべばんmini』として再始動。配信はTOBE OFFICIAL YouTubeチャンネルにて行われ、5月15日17時に#0、5月22日に#1、5月29日に#2が配信される。6月以降は毎月第1、2、3金曜日17時の配信を予定している。

・IMP. 佐藤新 コメント

お話を頂いた時はびっくりしましたが、TRAINEEだけで届ける初めてのライブという大切な機会に関わらせていただけることをとてもありがたく思い、今回このお話を受けさせて頂きました。TRAINEEやスタッフの皆さんと一緒にライブを作っていく中で、自分自身の成長にもつなげていけたらと思っています。今回はこれまでのように先輩たちと立ってきたステージとはまた違う新たな挑戦ということで、少しでもTRAINEEにとっていい経験になるように、そしてなにより、見に来てくださるファンの皆様に楽しんで頂けるように精一杯頑張りたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）